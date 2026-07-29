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फुटबॉलवेड्या कोल्हापूरात रुजला रग्बी खेळ! गुणवत्तेच्या जोरावर प्रशिक्षकांनी खेळासाठी झोकून देत साधला 'कीक ऑफ'

रग्बीचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक प्रकाश पाटील यांनी परदेशात खेळला जाणारा रग्बी हा खेळ कोल्हापूरच्या रांगड्या मातीत रुजवला.

Rugby Coach Story
फुटबॉलवेड्या कोल्हापूरात रुजला रग्बी खेळ! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 5:17 PM IST

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कोल्हापूर Rugby Coach Story : कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत, हात जोडून विनंती करुन सरावासाठी मिळवलेली मैदानं मात्र खेळाडूंची गुणवत्ता समोरच्या संघाला धडकी भरवण्यासारखी. घरच्या दूध, तुप आणि कडधान्यांचा पौष्टिक आहारावर कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागातील पोरा-पोरींच्या धामण्यांमध्ये गुरुनं अशी काही गुणवत्ता पेरली की परदेशात खेळला जाणारा रग्बी हा खेळ कोल्हापूरच्या रांगड्या मातीत कधी रुजला हे कळलंच नाही. साधारणता 12 वर्षांपूर्वी या खेळाची विनामूल्य बाराखडी शिकलेल्या कोल्हापूरच्या पोरांनी जिद्द, चिकाटी आणि गुणवत्तेच्या बळावर साऱ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. जिल्ह्यातील 15 मुला-मुलींनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या तर 300 पेक्षा जास्त खेळाडूंनी पदकावर आपली नाव कोरली यातील चार खेळाडू शिवछत्रपती पुरस्काराचे मानकरी ठरले ही किमया साधली रग्बीचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक प्रकाश पाटील यांनी, पाहूयात गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं खेळ जगायला शिकवणाऱ्या ध्येयवेड्या प्रशिक्षकाची तळमळ...

12 वर्षांपासून खेळाडू घडवण्याचं काम : घरची जेमतेम शेती पण मोठा पैलवान व्हायचं स्वप्न घेऊन लाल मातीत घाम गाळणाऱ्या दीपक प्रकाश पाटील यांनी लहान वयातच मल्लविद्या शिकायला सुरुवात केली. गावा गावातील जत्रा-यात्रा कुस्त्यांच्या स्पर्धांमध्ये फड गाजवले, कुस्तीतील गुणवत्तेच्या आधारावर खाजगी नोकरी ही लागली. मात्र या नोकरीत कधी मन रमलच नाही. खेळातल्या काही जाणकार माणसांकडून रग्बी खेळाबद्दल समजलं, लाल मातीतील कुस्तीशी साधर्म असलेला हा खेळ कोल्हापूरच्या रांगड्या मातीत रुजवायचा असा संकल्प करुन सुमारे 12 वर्षांपासून कष्ट आणि मेहनतीची सांगड घालत कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागातील गुणवत्ता परदेशात खेळल्या जाणाऱ्या रग्बी खेळाशी जोडण्याचं काम कोल्हापूरच्या पाडळी गावचे प्रशिक्षक दीपक पाटील करत आहेत. सुरुवातीला हातावर मोजता येतील इतक्याच मुला-मुलींना प्रशिक्षण देणाऱ्या पाटील यांच्या हाताखाली आतापर्यंत हजारहून अधिक मुलांनी रग्बी खेळाचं प्रशिक्षण घेतलं आहे.

Rugby Coach Story
फुटबॉलवेड्या कोल्हापूरात रुजला रग्बी खेळ! (ETV Bharat Reporter)

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले खेळाडू : फुटबॉलप्रमाणे आयताकृती मैदानावर धावणं आणि शारीरिक क्षमतेच्या जोरावर विरोधी खेळाडूंच्या मजबूत पकडीला छेद देत आयताकृती चेंडू सीमापार पोहोचवण्याची कसब आत्मसात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना दिलेले बाळकडू या पोरांची चमक आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलं. सातत्यपूर्ण प्रयत्नानंतर पाडळी खुर्द गावची कन्या वैष्णवी पाटील आणि कल्याणी पाटील यांनी तर भारतीय रग्बी संघात स्थान मिळवलं. आशियाई क्रीडा स्पर्धेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सायली पाटील, श्रीधर निगडे यांनी प्रतिनिधित्व केलं. आतापर्यंत दीपक पाटील यांनी हजारांहून अधिक ग्रामीण भागातील मुलांना रग्बी खेळाचं शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देत आहेत. या मुलांना अत्याधुनिक मैदान उपलब्ध झाल्यास भारताचं ऑलिम्पिक पदक जिंकण्याचं स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास रग्बीचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी व्यक्त केला.


सर्वसामान्य कुटुंबातील पोरींची गरुड भरारी : प्रशिक्षक दीपक पाटील यांच्याकडे प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींची कौटुंबिक परिस्थिती अत्यंत बेताची आहे. मात्र गुणवत्तेच्या जोरावर या मुलांनी आंतरराष्ट्रीय पातळी पर्यंत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. यामध्ये ऋतुजा कांबळे, नम्रता पाटील, प्रणव पाटील, वल्लभ पाटील, अनुष्का संकपाळ यांच्यासह शुभांगी गावडे हिचा समावेश आहे. या खेळाचा कोणताही नियम माहित नव्हता, मात्र प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी दिलेले धडे आयुष्याला कलाटणी देणारे ठरले, अशी प्रतिक्रिया वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेममध्ये प्रतिनिधित्व केलेली आणि शिवाजी विद्यापीठाची कर्णधार शुभांगी गावडेनं व्यक्त केली.

ऑलम्पिक पदकाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मैदानाची गरज : आंतरराष्ट्रीय आणि देश पातळीवर भारताचं प्रतिनिधित्व केलेल्या अनेक मुली आणि मुलं सध्या प्रशिक्षक दीपक पाटील यांच्याकडे रग्बी खेळाचं मार्गदर्शन घेत आहेत. ठासून गुणवत्ता भरलेल्या कोल्हापूरच्या या पोरा पोरींसाठी कुठंही हक्काचं मैदान उपलब्ध नाही. ही क्रीडा नगरी असलेल्या कोल्हापूरसाठी अशोभनीय गोष्ट आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनही या खेळाला कुठंतरी डावललं जात असल्याची भावना सध्या खेळाडूंमध्ये आहे. चांगल्या दर्जाचं मैदान उपलब्ध करुन दिल्यास आमच्यासारखे खेळाडू भारताला ऑलम्पिकमध्ये नक्कीच पदक मिळवून देतील, असा आशावाद चीनमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलेली शिंगणापूरची कन्या अनुष्का संकपाळनं व्यक्त केला.

खेळामुळं घडलं आयुष्य, मिळाली नोकरी : शिक्षणासोबत खेळ भावना जोपासत कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातील मुला-मुलींनी रग्बी खेळलेल्या अनेक मुलांचं आयुष्य घडवलं तर अनेकांना खेळामुळं हक्काची नोकरी मिळाली. पोलीस उपनिरीक्षक विनायक पवार, जलसंपदा विभागात श्रीधर पाटील, भारतीय पोस्टात संकेत पाटील, सौरभ पाटील कार्यरत आहेत. तर चार खेळाडूंना राज्य सरकारचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये पृथ्वीराज पाटील, वैष्णवी पाटील, श्रीधर निगडे, कल्याणी पाटील यांचा समावेश आहे. सध्या साक्षी कुंभार, स्वाती माळी, नीलम पाटील, पूनम पाटील, प्रणव पाटील, नम्रता पाटील, तेजस पाटील यांच्यासह अनेक खेळाडू सध्या दीपक पाटील यांच्याकडे प्रशिक्षण घेत आहेत.




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