विश्वचषकात ब्रिटिशांचा स्वाभिमान मोडणाऱ्या खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम; नावावर आहे ऐतिहासिक हॅटट्रिक
Published : April 16, 2026 at 3:27 PM IST
ढाका Rubel Hossain : बांगलादेश क्रिकेटचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज रुबेल होसेननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती जाहीर केली. या 36 वर्षीय गोलंदाजानं सोशल मीडियाद्वारे आपला निर्णय जाहीर केला. रुबेलनं आपल्या कारकिर्दीत बांगलादेशला अनेक ऐतिहासिक विजय मिळवून दिले, त्यापैकी सर्वात संस्मरणीय विजय 2015 च्या विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्धचा होता. मात्र, त्यानं स्पष्ट केले की तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळणं सुरु ठेवेल.
सोशल मीडियावर केली भावनिक पोस्ट : रुबेलनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "मी वेगवान गोलंदाज रुबेल होसेन आहे. मी बांगलादेशसाठी 27 कसोटी, 104 वनडे आणि 28 टी-20 सामने खेळलो आहे. राष्ट्रीय संघ ही माझी आवड आहे, पण एका क्षणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला मागे सोडावं लागतं. हे लक्षात घेऊन, मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देत आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमधील माझा प्रवास सुरुच राहील. माझे कुटुंब, मित्र, मीडिया आणि चाहत्यांचे आभार."
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/pJmfeVYOgq— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 15, 2026
वनडे क्रिकेटमध्ये घेतली हॅटट्रिक : रुबेलची सर्वात प्रभावी कामगिरी वनडे प्रकारात होती. 104 वनडे सामन्यांमध्ये 129 बळी घेऊन तो बांगलादेशचा पाचवा सर्वात यशस्वी गोलंदाज म्हणून निवृत्त झाला. त्याच्यापेक्षा पुढं फक्त शकिब अल हसन (317), मशरफी मोर्तझा (269), अब्दुर रझाक (207) आणि मुस्तफिजुर रहमान (182) आहेत. 2013 मध्ये, न्यूझीलंडविरुद्ध त्यानं 6/26 अशी गोलंदाजी केली, ज्यात एका शानदार हॅटट्रिकचा समावेश होता. रुबेल आपल्या वनडे पदार्पणात चार बळी घेणारा पहिला बांग्लादेशी गोलंदाज ठरला.
2015 विश्वचषकाचा नायक : रुबेलच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च क्षण 2015 च्या वनडे विश्वचषकात आला. इंग्लंडविरुद्धच्या बाद फेरीच्या सामन्यात त्यानं 9.3 षटकांत 4/53 अशी जादुई गोलंदाजी केली. त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळं बांगलादेशनं इंग्लंडला हरवून पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. त्या सामन्यानंतर रुबेल रातोरात बांगलादेशचा राष्ट्रीय नायक बनला.
झुंजार वृत्ती आणि संघर्षाचं एक उदाहरण : रुबेल होसेन आपल्या वेगवान गोलंदाजी आणि स्लिंगी ॲक्शनसाठी ओळखले जात होते. आपल्या 13 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्यांना अनेक दुखापती आणि उदयोन्मुख तरुण गोलंदाजांकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरं जावं लागले, पण ते नेहमीच संघाचं एक गतिमान सदस्य राहिले. त्यानं 27 कसोटी सामन्यांमध्ये 36 बळी आणि 28 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 28 बळी घेतले.
हेही वाचा :