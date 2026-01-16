ETV Bharat / sports

पाटलाच्या लेकीच्या 5 विकेट, स्मृतीच्या संघाचा सलग तिसरा विजय; गुजरातचा दुसरा पराभव

आरसीबी आणि गुजरात जायंट्स यांच्यातील WPL 2026 चा नववा सामना खेळवण्यात आला. यात आरसीबीनं विजय मिळवला.

third win in wpl 2026
स्मृतीच्या संघाचा सलग तिसरा विजय (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 11:33 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई RCB vs GG : येथील डीवाय पाटील क्रिकेट स्टेडियमवर आरसीबी आणि गुजरात जायंट्स यांच्यातील WPL 2026 चा नववा सामना खेळवण्यात आला. सामन्यात गुजरात जायंट्सची कर्णधार अ‍ॅशले गार्डनरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना राधा यादवच्या शानदार खेळीमुळं आरसीबीनं 182 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात गुजरात जायंट्सच्या फलंदाजांना चांगली कामगिरी करता आली नाही आणि त्यांचा संघ फक्त 150 धावांत गारद झाला. हा आरसीबीचा 2026 च्या WPL मध्ये सलग तिसरा विजय होता. गुजरातविरुद्धच्या विजयापूर्वी आरसीबीनं चालू हंगामात यूपी वॉरियर्स आणि मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला.

गुजरात जायंट्सचे फलंदाज अपयशी : गुजरात जायंट्ससाठी एकही फलंदाज सातत्यानं फलंदाजी करु शकली नाही. संघाकडून भारती फुलमाळीनं सर्वाधिक 39 धावा केल्या. बेथ मुनीनंही 27 धावांचं योगदान दिलं. तर तनुजा कंवरनंही 21 धावा केल्या. मात्र उर्वरित फलंदाजांच्या खराब कामगिरीमुळं संघ 150 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला.

श्रेयंका पाटीलच्या पाच विकेट : आरसीबीकडून श्रेयंका पाटीलनं धारदार गोलंदाजी करत 3.5 षटकांत पाच विकेट घेतल्या. लॉरेन बेलनंही तीन विकेट घेतल्या. तर अरुंधती रेड्डी आणि नदीन डी क्लार्क यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. गुजरातच्या फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी या गोलंदाजांवर होती, जी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली.

राधा यादवनं झळकावलं दमदार अर्धशतक : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या आरसीबीची सुरुवात खराब झाली, ग्रेस हॅरिस आणि स्मृती मंधाना चांगली कामगिरी करु शकल्या नाहीत. त्यानंतर दयालन हेमलता फक्त चार धावांवर बाद झाली. नंतर राधा यादव आणि ऋचा घोष यांनी दमदार खेळी केली. राधानं 47 चेंडूत 66 धावा केल्या, ज्यामध्ये सहा चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. तर घोषनं 28 चेंडूत एकूण 44 धावा केल्या. या खेळाडूंमुळंच संघ 182 धावांपर्यंत पोहोचू शकला.

