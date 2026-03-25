IPL च्या इतिहासातील सर्वात मोठी डील! गतविजेत्या RCB ची ₹167060000000 मध्ये विक्री; संघाला मिळाला नवा मालक
Published : March 25, 2026 at 9:28 AM IST
नवी दिल्ली RCB Deal : आयपीएल 2026 च्या आधी, आरसीबी फ्रँचायझीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) साठी एक ऐतिहासिक करार झाला असून, ज्यानं संपूर्ण क्रिकेट जगताला धक्का दिला आहे. वृत्तानुसार, आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या नेतृत्वातील एका समुहानं अंदाजे ₹16,706 कोटी मध्ये आरसीबीला विकत घेतलं आहे. या समुहात टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट व्हेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोनच्या प्रायव्हेट इक्विटी युनिटचाही समावेश आहे.
सर्वात महागडी फ्रँचायझी : प्राप्त वृत्तानुसार, या समुहानं युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) सोबतच्या करारामध्ये आरसीबीमधील 100% हिस्सा विकत घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या करारामध्ये आयपीएल आणि डब्ल्यूपीएलचे विद्यमान विजेते असलेले आरसीबीचे पुरुष आणि महिला दोन्ही संघ समाविष्ट आहेत. या करारामुळं, आरसीबी आता टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात महागडी फ्रँचायझी बनली आहे. राजस्थान रॉयल्स अलीकडेच अंदाजे ₹15,300 कोटींना विकली गेली होती, परंतु आरसीबीनं तो विक्रम मोडला आहे.
अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची घोषणा : या नवीन करारामुळं नेतृत्वाची जबाबदारीही निश्चित झाली आहे. आर्यमन विक्रम बिर्ला यांची अध्यक्षपदी, तर टाइम्स इंटरनेटचे अध्यक्ष सत्यन गजवानी यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येईल. डेव्हिड ब्लिट्झर आणि व्हायरल पटेल हे देखील गुंतवणूकदार गटाचा भाग आहेत. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी या प्रसंगी सांगितलं की, गेल्या दोन दशकांत आयपीएल एक जागतिक क्रीडा शक्ती बनली आहे आणि तिनं भारतीय क्रिकेटचं स्वरुप बदललं आहे. आरसीबीसारखी मोठी फ्रँचायझी आम्हाला जागतिक क्रीडा क्षेत्रात आमचं स्थान अधिक मजबूत करण्याची एक उत्तम संधी देते. आम्ही हा वारसा पुढं नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
बीसीसीआयच्या मंजुरीची प्रतीक्षा : मात्र, या मोठ्या कराराला बीसीसीआय आणि सीसीआयच्या मंजुरीनं अंतिम रुप देणं बाकी आहे. जर या कराराला पूर्णपणे मंजुरी मिळाली, तर आयपीएल 2026 पूर्वी आरसीबी एका नवीन ओळखीसह आणि नवीन मालकांसह मैदानात उतरताना दिसेल. हे निश्चित आहे की आयपीएलचं ब्रँड मूल्य सातत्यानं नवीन उंची गाठत आहे आणि जगभरातील मोठे गुंतवणूकदार त्यात रस दाखवत आहेत.
