"आर्थिक अडचणींआणि..." संघाच्या कसोटी क्रिकेटचं भविष्य धोक्यात; दिग्गज फलंदाजानं व्यक्त केली चिंता

रोवमन पॉवेलनं वेस्ट इंडिजच्या कसोटी क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

Rovman Powell on Test Cricket
वेस्ट इंडिज कसोटी क्रिकेट (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 1:00 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Rovman Powell on Test Cricket : विस्फोटक फलंदाज रोवमन पॉवेलनं वेस्ट इंडिजच्या कसोटी क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. तो म्हणतो की आर्थिक अडचणींमुळं वेस्ट इंडिज आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. मात्र, स्टार खेळाडूनं असा विश्वास व्यक्त केला की काही लोक त्यासाठी संघर्ष करत आहेत आणि सध्याच्या परिस्थितीवर मात करु शकतील. तसंच रोवमन पॉवेलनं आयपीएल 2026 साठी कोलकाता नाईट रायडर्सनं राखल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि तो म्हणाला की त्याला तिथं घरी असल्यासारखं वाटेल.

कसोटी क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता : वेस्ट इंडिजच्या कसोटी क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना रोवमन पॉवेल म्हणाला, "वेस्ट इंडिज कसोटी क्रिकेट टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करत आहे. हे कसोटी क्रिकेट आणि कसोटी चक्राच्या आर्थिक अडचणींमुळं आहे. परंतु आपल्याकडे असे खेळाडू आहेत जे पूर्णपणे समर्पित आहेत. ते त्यांचं सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहेत." तो पुढं म्हणाला की संघानं भूतकाळात वाईट कामगिरी केली असली तरी, जेव्हा ते गोष्टी सुधारतील तेव्हा त्यांचा खेळ इतर कोणत्याही संघाइतकाच सुंदर असेल. 32 वर्षीय क्रिकेटपटू म्हणाला, "आम्ही जरी पूर्वी वाईट खेळलो असलो तरी, जेव्हा आम्ही गोष्टी सुधारु तेव्हा ते इतर कोणत्याही संघाइतकंच सुंदर दिसेल. म्हणून, मला आशा आहे की हे खेळाडू कठोर परिश्रम करत राहतील आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजसाठी लढत राहतील."

Rovman Powell
रोवमन पॉवेल (IANS Photo)

केकेआरच्या रिटेन्शनबद्दल काय म्हणाला? : आयपीएल 2026 साठी कोलकाता नाईट रायडर्सनं रिटेन्शन दिल्याबद्दल पॉवेलनं आनंद व्यक्त केला. तो म्हणाले, "एवढ्या मोठ्या फ्रँचायझीनं माझ्यावर विश्वास दाखवला हे खूप छान आहे. आयपीएल सेटअप थोडा कठीण असू शकतो. पण इथं सुनील (नारायण), (आंद्रे) रसेल आणि (ड्वेन) ब्राव्होसारखे बरेच खेळाडू आहेत. याचा अर्थ वेस्ट इंडिजशी बरेच संबंध आहेत. मला तिथं घरी असल्यासारखं वाटलं पाहिजे आणि आशा आहे की, जेव्हा जेव्हा मला संधी मिळेल तेव्हा मी चांगली कामगिरी करेन."

संपादकांची शिफारस

