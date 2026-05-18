10 वर्षांनंतर MMA रिंगमध्ये पुनरागमन; रोंडा राउसीनं अवघ्या 17 सेकंदात 'आर्मबार मूव्ह'नं प्रतिस्पर्ध्याला केलं पराभूत
अमेरिकन रोंडा राऊसीनं एमएमएमध्ये शानदार पुनरागमन केलं. इंटुइट डोम इथं झालेल्या सामन्यात तिनं अवघ्या 17 सेकंदात आपल्या सिग्नेचर आर्मबार मूव्हनं सबमिशनद्वारे विजय मिळवला.
Published : May 18, 2026 at 10:34 AM IST
Ronda Rousey Beats Gina Carano : अमेरिकन रोंडा राऊसीनं एमएमएमध्ये शानदार पुनरागमन केलं. इंटुइट डोम इथं झालेल्या सामन्यात तिनं अवघ्या 17 सेकंदात आपल्या सिग्नेचर आर्मबार मूव्हनं सबमिशनद्वारे विजय मिळवला. तिचा सामना जीना कॅरानोशी होता. 39 वर्षीय राऊसीनं वेगानं पुढं सरकत आपल्या प्रतिस्पर्धीला जमिनीवर पाडलं. त्यानंतर तिनं कॅरानोवर ग्राऊंड अँड पाउंडनं हल्ला चढवला आणि मग आर्मबार सबमिशनसाठी स्वतःला तयार केलं. कॅरानोनं लगेचच आपला पराभव मान्य केला.
RONDA ROUSEY'S ARMBAR SHUT IT DOWN #RouseyCarano pic.twitter.com/hQgOOcpDtr— Netflix (@netflix) May 17, 2026
10 वर्षांनंतर रिंगमध्ये पुनरागमन : विशेष म्हणजे रोंडा राऊसीनं 10 वर्षांनंतर एमएमए रिंगमध्ये पुनरागमन केलं होतं. तिचा शेवटचा सामना 2016 मध्ये झाला होता, ज्यात ती अमांडा न्युन्सकडून हरली होती. 44 वर्षीय जीना कॅरानो देखील निवृत्तीतून पुनरागमन करत होती. 15 ऑगस्ट 2009 नंतरचा हा तिचा पहिलाच सामना होता. सामन्यानंतर रोंडा आणि कॅरानो हसल्या आणि त्यांनी एकमेकींना मिठी मारली.
Gina Carano hasn’t fought MMA since 2009.— Frank Luntz (@FrankLuntz) May 17, 2026
Ronda Rousey hasn’t fought since 2016.
Last night, their fight lasted 17 seconds. pic.twitter.com/Alz2pubGTd
सामन्यानंतर मैत्रीपूर्ण वातावरण : सामन्यानंतरच्या मुलाखतीत रोंडा राउसी जीना कॅरानोला म्हणाली, "तू माझं जग बदललंस, आणि आपण मिळून जग बदललं. मी ते कधीही विसरणार नाही. मी तुझी परतफेड कधीच पूर्णपणे करु शकणार नाही. पण मला खूप आनंद आहे की आपण हा क्षण एकत्र जगू शकलो. मला आशा होती की आपण दोघीही शक्य तितक्या कमी जखमा होऊन बाहेर पडू. मला तिला दुखापत करायची नव्हती."
❤️👩 These two women created women's MMA.— Home of Fight (@Home_of_Fight) May 17, 2026
It's all love and respect between Gina Carano and Ronda Rousey. pic.twitter.com/tGAz07Icwm
जीना कॅरानो तिच्या पुनरागमनाबद्दल काय म्हणाली? : जीना कॅरानोच्या मते, ती पुन्हा लढेल की नाही हे तिला माहीत नाही. ती म्हणाली, "मला हे अधिक काळ चालावं असं वाटत होतं. मी पूर्णपणे तयार होते. मला खूप छान वाटत होतं. मला यापूर्वी कधीही इतकं चांगलं वाटलं नव्हतं. मी 17 वर्षांपासून लढलं नाही. मला तिला पराभूत करायचं होतं. पण इथं पोहोचणं हेच एक मोठं यश आहे. एका दिग्गज खेळाडूशी लढणं हे सुद्धा एक यश आहे. मला खूप छान वाटत आहे. मला वाटतं की 17 वर्षांचा ब्रेक खूप मोठा आहे. अगदी 44 वर्षे हे वयसुद्धा खूप जास्त आहे."
हेही वाचा :