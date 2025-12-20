रोहित-विराट विजय हजारे ट्रॉफीत खेळणार; न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी करणार सराव
रोहित शर्मा मुंबईच्या विजय हजारे ट्रॉफी संघात परतला आहे आणि तो पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये खेळेल. शार्दुल ठाकूर संघाचा कर्णधार आहे.
Published : December 20, 2025 at 10:26 AM IST
मुंबई Rohit Virat in Vijay Hazare Trophy : मुंबईच्या क्रिकेट संघाची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेसाठी घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माची उपस्थिती. रोहित 24 डिसेंबर रोजी सिक्कीम विरुद्ध आणि 26 डिसेंबर रोजी उत्तराखंड विरुद्ध पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये खेळेल. बीसीसीआयच्या नवीन नियमानुसार त्याचा सहभाग अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये सर्व राष्ट्रीय संघातील खेळाडूंना दुखापतीशिवाय किमान दोन देशांतर्गत वनडे सामने खेळावे लागतील. रोहितचा संघात समावेश हा मुंबईसाठी एक मोठा प्रोत्साहनच नाही तर देशांतर्गत क्रिकेटचा स्तरही उंचावेल. अनुभवी अष्टपैलू शार्दुल ठाकूर यांची संघाचं नेतृत्व करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Mumbai & Delhi announce their squads for the Vijay Hazare Trophy 2025–26! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025
With @ImRo45 & @imVkohli returning, all eyes are on the tournament starting 24 December 💥 pic.twitter.com/jtdZOXOLoN
अनेक दिग्गज संघात नाहीत : संघाचे प्रमुख स्टार खेळाडू, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जैस्वाल आणि शिवम दुबे हे यावेळी सुरुवातीच्या संघाचा भाग नाहीत. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी दरम्यान झालेल्या पोटाच्या गंभीर आजारामुळं यशस्वी जैस्वाल सध्या पुण्यात रुग्णालयात दाखल आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे की वैद्यकीय पथकानं त्याला परवानगी दिल्यानंतर यशस्वीचा संघात समावेश केला जाईल. दरम्यान, अनुभवी फलंदाज अजिंक्य रहाणेनं हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं सुरुवातीच्या सामन्यांमधून विश्रांती मागितली आहे आणि तो नंतर संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन खेळाडूंना संधी : मुंबई संघात अनुभवी आणि तरुण प्रतिभेचा चांगला समतोल आहे. निवडकर्त्यांनी सलामीवीर इशान मुलचंदानीला पहिल्यांदाच संघात समाविष्ट करुन एक महत्त्वाची संधी दिली आहे. शिवाय, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेला सरफराज खान (329 धावा) आणि त्याचा धाकटा भाऊ मुशीर खान देखील संघाच्या फलंदाजीला बळकटी देतील. निवडकर्त्यांनी तरुण फलंदाज अंगकृष रघुवंशीवर विश्वास ठेवला आहे, तर शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वामुळं गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही विभागात खोली निर्माण होते.
Mumbai’s squad for the Vijay Hazare Trophy 2025-26: Out now! League starts on 24th December in Jaipur.— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) December 19, 2025
We wish all the players good luck and good health ✨#MCA #Mumbai #Cricket pic.twitter.com/w0m1FqAPSb
विजय हजारे ट्रॉफीचं वेळापत्रक : विजय हजारे ट्रॉफीचा गट टप्पा 24 डिसेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. मुंबईला एलिट ग्रुप सी मध्ये ठेवण्यात आलं आहे, सर्व सामने जयपूरमध्ये खेळवले जातील. या गटात मुंबईचा सामना सिक्कीम, उत्तराखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आणि गोवा यासारख्या संघांशी होईल. ही स्पर्धा भारतीय खेळाडूंसाठी 11 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी सराव करण्याची एक उत्तम संधी ठरेल. विराट कोहली देखील दिल्लीकडून खेळणार आहे, ज्यामुळं यावर्षीचा स्थानिक हंगाम खूपच रोमांचक होईल.
हेही वाचा :