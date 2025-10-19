ETV Bharat / sports

सात महिन्यांनी मैदानात उतरलेल्या रोहित-विराटचा सुपर फ्लॉप शो... पर्थ ODI मध्ये 22 चेंडूत दोघांचा खेळ खल्लास

पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय डावाची सुरुवात खराब झाली.

AUS vs IND 1st ODI
सात महिन्यांनी मैदानात उतरलेल्या रोहित-विराटचा सुपर फ्लॉप शो (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 10:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पर्थ AUS vs IND 1st ODI : पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय डावाची सुरुवात खराब झाली. सामन्याच्या मध्यातच पावसामुळं सामना थांबवावा लागला. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, हा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचं सिद्ध झालं आहे. कारण भारताचे अव्वल तीन फलंदाज अवघ्या 25 धावांवर बाद झाले.

रोहित-विराट अपयशी : सामन्यात सर्वांचं लक्ष वनडेत पुनरागमन करणाऱ्या रोहित शर्मा आणि विराटवर होतं. मात्र प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताची सुरुवात खराब झाली, फक्त 8.5 षटकांत तीन प्रमुख विकेट्स गमावल्या आणि स्कोअरबोर्डवर फक्त 25 धावा जोडल्या. पाऊस येण्यापूर्वी, भारताचे तीन आघाडीचे फलंदाज, रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि कर्णधार शुभमन गिल आधीच पॅव्हेलियनमध्ये परतले होते. सात महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर भारतीय संघात परतलेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ही दोन प्रमुख खेळाडू त्यांचं पुनरागमन संस्मरणीय बनवण्यात अपयशी ठरले.

रोहित शर्माचा 500 वा आंतरराष्ट्रीय सामना : हिटमॅन रोहित शर्माचा हा भारतीय जर्सीत 500वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. मात्र 224 दिवसांनंतर वनडेत फलंदाजीला परतलेला रोहित फक्त 16 मिनिटं क्रीजवर टिकला. तो जोश हेझलवूडच्या चेंडूवर स्लिपमध्ये झेलबाद झाला. रोहितनं 14 चेंडूत एका चौकारासह फक्त धावा केल्या आणि त्याचा ऐतिहासिक सामना निराशाजनक पद्धतीनं संपला.

विराट कोहली शून्यावर बाद : रोहित शर्मानंतर विराट कोहलीही लवकरच बाद झाला. कोहलीला खातंही उघडता आलं नाही आणि तो मिशेल स्टार्कच्या चेंडूवर कॉनॉलीकडे झेलबाद झाला. सात महिन्यांनंतर मैदानात परतल्यानंतर कोहलीचा गोल्डन डक (शून्य) हा भारतीय चाहत्यांसाठी मोठा धक्का होता. रोहित आणि कोहलीनंतर कर्णधार शुभमन गिल देखील डावाला बळकटी देण्यात अपयशी ठरला आणि नवव्या षटकात पॅव्हेलियनमध्ये परतला. गिलनं 18 चेंडूंचा सामना केला आणि दोन चौकारांसह 10 धावा करुन बाद झाला.

हेही वाचा :

  1. संडे डबल धमाल... टीम इंडिया खेळणार दोन वनडे सामने; ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरुद्ध उतरणार मैदानात
  2. 'फ्री'मध्ये रोहित-विराटला वनडे मॅच खेळताना पाहायचं? करा 'हे' काम
  3. 14 चौकार, 7 सिक्सर... मराठमोळ्या किरणनं 34 चेंडूत शतक ठोकून केला विश्वविक्रम

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI FLOP
AUS VS IND 1ST ODI PERTH
1ST ODI AGAINST AUSTRALIA
INDIA VS AUSTRALIA 1ST ODI
ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.