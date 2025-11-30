ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI सामन्यात रोहित-विराट जोडीनं मैदानात उतरताच रचला इतिहास; सचिन-राहुल विक्रम इतिहासजमा

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात मैदानात रोहित आणि विराटनं मैदानात उतरताच नवा विक्रम रचला.

Rohit Sharma Virat Kohli
रोहित-विराट जोडीनं मैदानात उतरताच रचला इतिहास (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 2:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची Rohit Sharma Virat Kohli : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे भारतीय क्रिकेटचे दोन मजबूत आधारस्तंभ आहेत. जेव्हा हे दोघंही खेळाडू दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात मैदानात उतरले एक मोठा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. तसं तर या सामन्यात या दोघांना अनेक विक्रम करण्याची संधी आहे. मात्र हा एक असा विक्रम आहे, ज्यात दोघांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

सचिन आणि द्रविडचा विक्रम मोडला : खरतर, रोहित आणि विराटला पहिल्या वनडे सामन्यात फलंदाजीनं अनेक मोठे विक्रम मोडण्याची संधी असेल. मात्र, त्यापूर्वी, दोन्ही खेळाडूंनी मैदानात उतरताच इतिहास रचला. जेव्हा हे दोन्ही खेळाडू दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात मैदानात उतरले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांचा हा 392 वा सामना ठरला. यासोबत, ही जोडी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा एकत्र खेळणारी भारतीय जोडी बनली आहे. याआधी हा विक्रम सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांच्या नावावर होता, ज्यांनी 391 आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळले आहेत. पण आता, हिटमॅन आणि किंग कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात यशस्वी आणि सर्वात जास्त काळ खेळणारी जोडी बनली.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने एकत्र खेळलेल्या भारतीय जोड्या :

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली - 392*
  • सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड - 391
  • राहुल द्रविड आणि सौरव गांगुली - 369
  • सचिन तेंडुलकर आणि अनिल कुंबळे - 367
  • सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली - 341

भागीदारीच्या इतिहासात नवा विक्रम : गेल्या दशकात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यातील भागीदारीनं भारतीय क्रिकेटला नवीन उंचीवर नेलं आहे. विश्वचषक असो, आशिया कप असो किंवा मोठा परदेश दौरा असो, जेव्हा जेव्हा ही जोडी एकत्र आली आहे तेव्हा भारतानं जगासमोर आपले क्रिकेट कौशल्य दाखवून दिलं आहे. या खास सामन्यात, सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा या दिग्गज जोडीवर असतील, ज्यांनी केवळ धावांच्या बाबतीतच नव्हे तर त्यांच्या भागीदारीत इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे.

हेही वाचा :

  1. 16 सिक्सर, 8 चौकारांचा 'अभिषेक'; शर्माजीच्या पोरानं फक्त 52 चेंडूत ठोकल्या 148 धावा
  2. नव्या कर्णधारासह टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कसोटी मालिकेतील पराभवाचा बदला घेणार?
  3. IND vs SA पहिल्या वनडे सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11? कर्णधार राहुलं दिली मोठी अपडेट

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI
MOST PAIRED DUO IN CRICKET
392ND INTERNATIONAL MATCH TOGETHER
ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI RECORD
IND VS SA 1ST ODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.