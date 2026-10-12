रोहित शर्मानं घेतल्या 5 विकेट! रणजी ट्रॉफीत प्रतिस्पर्धी संघाचा 196 धावांत खुर्दा
गतविजेत्या जम्मू आणि काश्मीरचा सामना श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर 2026-27 रणजी ट्रॉफीच्या सलामीच्या सामन्यात मध्य प्रदेशविरुद्ध सुरु आहे. या
Published : October 12, 2026 at 9:22 AM IST
श्रीनगर Rohit Sharma 5 Wickets : गतविजेत्या जम्मू आणि काश्मीरचा सामना श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर 2026-27 रणजी ट्रॉफीच्या सलामीच्या सामन्यात मध्य प्रदेशविरुद्ध सुरु आहे. या सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत मध्य प्रदेशला पहिल्याच दिवशी केवळ 196 धावांवर बाद केलं. या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू आणि काश्मीरनं आपलं पहिलं रणजी ट्रॉफी विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला होता. जवळपास दोन वर्षांनंतर रणजी संघात परतलेल्या वेगवान गोलंदाज रोहित शर्मानं एकट्यानं पाच बळी घेतले. या 32 वर्षीय गोलंदाजानं 21.2 षटकांत केवळ 36 धावा देऊन 5 बळी घेतले.
डावाच्या सुरुवातीपासूनच रोहित शर्मा उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : श्रीनगरमध्ये खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेगवान गोलंदाज रोहित शर्मानं सुरुवातीलाच दोन बळी घेऊन मध्य प्रदेशवर दबाव आणला. मात्र, त्यानंतर मध्य प्रदेशचा कर्णधार शुभम शर्मा आणि चंचल राठोड यांनी चौथ्या विकेटसाठी 65 धावा जोडून डाव सावरला. पण रोहितनं चंचलला बाद करुन ही भागीदारी तोडली. कर्णधार शुभम शर्मा एका बाजूला टिकून राहिला आणि त्यानं आर्यन पांडेसोबत 51 धावा जोडल्या. अखेरीस, रोहित शर्मानं शानदार फलंदाज शुभम शर्माला (79 धावा) बाद करुन मध्य प्रदेशचा डाव 196 धावांवर गुंडाळला.
Rohit Sharma 5 WICKETS! (21.2-8-36-5), Madhya Pradesh 196/10 #JKvMP #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026
सुनील कुमारनंही घेतले 4 बळी : डावखुरा वेगवान गोलंदाज सुनील कुमारनंही जम्मूसाठी शानदार गोलंदाजी करत 4 बळी घेतले, तर अकीब नबीनं 1 बळी घेतला. मध्य प्रदेशचा संघ 196 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यात कर्णधार शुभम शर्मानं सर्वाधिक 79 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पहिल्या दिवसाचा खेळ संपताना जम्मू आणि काश्मीरनं 1 गडी गमावून 3 धावा केल्या होत्या. जम्मूकडून कामरान इक्बाल आणि वंश शर्मा फलंदाजी करत आहेत. शुभम खजुरिया 10 चेंडूंनंतर एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रोहित शर्माचा विक्रम : मध्य प्रदेशविरुद्धच्या या सामन्यापूर्वी, रोहित शर्मानं 22 प्रथम-श्रेणी सामने खेळून 34.66 च्या सरासरीनं 39 बळी घेतले होते. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधील ही त्याची दुसरी पाच बळींची कामगिरी होती. रोहितनं आठ लिस्ट ए सामने आणि पाच टी-20 सामनेही खेळले असून, दोन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून एकूण आठ बळी घेतले आहेत. मात्र, त्याला टी-20 क्रिकेटमध्ये अद्याप एकही बळी घेता आलेला नाही. शिवाय, या महिन्याच्या सुरुवातीला इराणी कपसाठी जम्मू आणि काश्मीर संघात त्याची निवड झाली होती, परंतु अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश नव्हता. तो सामना रेस्ट ऑफ इंडियानं 167 धावांनी जिंकला होता.
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