टी-20 विश्वचषकात इटालियन संघ पाहून रोहित शर्मा आश्चर्यचकित; वेळापत्रकाच्या घोषणेदरम्यान म्हणाला...

भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये एकूण 20 संघ सहभागी होत आहेत, ज्यामध्ये इटली पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे.

Rohit Sharma on ICC T20 World Cup
टी-20 विश्वचषकात इटालियन संघ पाहून रोहित शर्मा आश्चर्यचकित (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
मुंबई Rohit Sharma on ICC T20 World Cup : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 क्रिकेट विश्वचषक 2026 चं वेळापत्रक अखेर जाहीर झालं आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान, आयसीसीनं वेळापत्रक जाहीर केलं, पहिला सामना 7 फेब्रुवारी रोजी आणि अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. यावेळी पुन्हा एकदा एकूण 20 संघ सहभागी होत आहेत, ज्यांना प्रत्येकी पाच गटात विभागलं गेलं आहे. इटली हा त्या संघांपैकी एक आहे ज्यानं पहिल्यांदाच या मोठ्या आयसीसी स्पर्धेत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. अशातच माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मानेही इटालियन संघाबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

मला इटालियन संघाचं आश्चर्य वाटतं : 2024 मध्ये टीम इंडियाला ट्रॉफी मिळवून देणारा माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा याची आयसीसीने ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमादरम्यान, रोहित शर्मानं स्पर्धेबद्दल अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि कबूल केलं की सहभागी होणारे सर्व संघ खूप चांगले आहेत आणि तुम्ही कोणालाही हलक्यात घेण्याची चूक करु शकत नाही. इटालियन संघाबाबत रोहित म्हणाला, "त्यांच्या कामगिरीनं मी खूपच आश्चर्यचकित झालो आहे. भविष्यात युरोप, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील आणखी संघ पाहण्याची मला आशा आहे, जे या खेळासाठी एक मोठं प्रोत्साहन असेल."

यावेळी पुन्हा ट्रॉफी जिंकू, रोहितचा विश्वास : टीम इंडियाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात रोहित शर्मा म्हणाला, "मला आशा आहे की आमचे खेळाडू गेल्या वर्षी मैदानावर दाखवलेल्या जादूची पुनरावृत्ती करु शकतील. आयसीसी ट्रॉफी जिंकणं कधीच सोपं नसतं. मी माझ्या 18 वर्षांच्या कारकिर्दीत फक्त दोन ट्रॉफी जिंकू शकलो आहे." टीम इंडिया या स्पर्धेतील पहिला सामना 7 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध खेळेल आणि त्यानंतर 15 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानशी सामना होईल. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणताही संघ आपलं जेतेपद राखू शकलेला नाही.

भारताचे T20 विश्वचषक सामने कधी? : या विश्वचषकासाठी भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ठेवण्यात आलं आहे. त्यांच्यातील पहिला सामना 15 फेब्रुवारी रोजी होईल. विश्वचषकात खेळणाऱ्या सर्व 20 संघांना चार गटात विभागण्यात आलं आहे, प्रत्येक गटात पाच संघ आहेत. या विश्वचषकातील भारताचा पहिला सामना 7 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यात खेळला जाईल. भारताचा दुसरा सामना 12 फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध होईल. 15 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तिसरा सामना होईल. टीम इंडिया 18 फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध गटातील शेवटचा सामना खेळेल.

