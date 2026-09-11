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रोहित शर्माचं वनडे वर्ल्ड कप खेळण्याबाबत मोठं विधान; म्हणाला, "अजून ऑक्टोबर खूप..."

2027 चा वनडे विश्वचषक पुढील वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. या विश्वचषकात रोहित शर्मा खेळणार की नाही, याबद्दल सतत चर्चा सुरु आहे.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 9:41 AM IST

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मुंबई Rohit Sharma : 2027 चा वनडे विश्वचषक पुढील वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहेत. या विश्वचषकात रोहित शर्मा खेळणार की नाही, याबद्दल सतत चर्चा सुरु आहे. रोहितनं कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो सध्या फक्त वनडे सामने खेळतो. गेल्या वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकूनही रोहितकडून भारतीय वनडे संघाचं कर्णधारपद काढून घेण्यात आलं होतं.

वनडे विश्वचषकात खेळण्याबद्दल रोहित काय म्हणाला? : रोहित शर्मा पुढील वर्षी 40 वर्षांचा होईल. गुरुवारी मुंबईत एका कार्यक्रमादरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या पुढील 50 षटकांच्या विश्वचषकात खेळण्याबद्दल विचारलx असता, रोहित म्हणाला, "ऑक्टोबर 2027 अजून खूप दूर आहे. तेव्हा बघूया."

BCCI नं फेटाळल्या होत्या चर्चा : इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान, निवड समितीनं रोहित शर्माला त्याची संघात निवड होणार नसल्याचं सांगितलं, अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. ही बातमी सोशल मीडियावर पसरली आणि त्यामुळं मोठी चर्चाही सुरु झाली होती. अखेर बीसीसीआय सचिवांना पुढं येऊन हे खरं नसल्याचं सांगावं लागलं. याव्यतिरिक्त, सोहित शर्मानं इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम वनडे सामन्यात शतक झळकावलं. भारतानं सामना गमावला मात्र रोहितबद्दल सुरु असलेल्या सर्व चर्चा बंद झाल्या होत्या.

वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका 27 सप्टेंबरपासून सुरु : बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत नुकत्याच झालेल्या सामन्यात रोहित शर्माच्या भविष्यावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर, बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी रोहितचं संघातील स्थान सुरक्षित असल्याचे संकेत दिले. भारतीय क्रिकेट संघ या महिन्यात 27 सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी संघ अद्याप जाहीर झालेला नाही, परंतु रोहितचा सहभाग जवळपास निश्चित आहे. यशस्वी जैस्वाल राखीव सलामीवीर म्हणून संघात सामील झाला आहे. यशस्वीनं आतापर्यंत खेळलेल्या सहा वनडे सामन्यांमध्ये दोन शतकं झळकावली आहेत.

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TAGGED:

ROHIT SHARMA
ODI WORLD CUP 2027
2027 चा वनडे विश्वचषक
रोहित शर्मा निवृत्ती
ROHIT SHARMA SPEAKS ON PLAYING

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