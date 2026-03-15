टीम इंडियानं सलग आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्यावर रोहित शर्माचं मोठं विधान; म्हणाला, 'ही फक्त सुरुवात...'
टीम इंडियाचा अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्मानं आशा व्यक्त केली की भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघ अलिकडच्या काळात मोठ्या विजयांची मालिका सुरु ठेवतील.
Published : March 15, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई Rohit Sharma : टीम इंडियाचा अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्मानं आशा व्यक्त केली की भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघ अलिकडच्या काळात मोठ्या विजयांची मालिका सुरु ठेवतील. रोहित शर्माला विश्वास आहे की येत्या वर्षात टीम इंडिया आणखी मोठ्या कामगिरी करेल. गेल्या काही वर्षांत भारतीय संघानं आयसीसी स्पर्धांमध्ये सातत्यानं यश मिळवलं आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं 2024 मध्ये टी-20 विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर 2025 च्या सुरुवातीला भारतानं आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली महिला संघानं पहिल्यांदाच महिला वनडे विश्वचषक जिंकला. 19 वर्षांखालील संघानंही विश्वचषक जिंकला.
#WATCH | Mumbai: The Mumbai Cricket Association (MCA) launches the T20 Mumbai League, with President Ajinkya Naik and league ambassador Rohit Sharma in attendance. (14.03)
टीम इंडियाची कामगिरी पाहून आनंद झाला : मुंबई टी-20 लीगच्या लाँच कार्यक्रमात बोलताना रोहित शर्मानं गेल्या काही वर्षांत भारतीय क्रिकेट संघाच्या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त केला. तो म्हणाला की पुरुष संघासोबत विश्वचषक जिंकणं महिला संघासाठी एक अद्भुत क्षण होता. या कार्यक्रमात रोहित म्हणाला, "गेल्या काही वर्षांत आपण जे पाहिलं आहे ते पाहून मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो. केवळ पुरुष संघानंच नव्हे तर महिला संघानंही विश्वचषक जिंकून दिलेली उत्तम कामगिरी आणि आम्ही मिळवलेलं यश पाहून आम्हाला खूप आनंद झाला."
टीम इंडिया अधिक ट्रॉफी जिंकेल : रोहितनं अशी आशाही व्यक्त केली की भारताला पुढं आणखी आयसीसी जेतेपदं मिळतील. "पुरुष संघानं अलिकडेच जे केलं आहे ते असाधारण होतं," तो म्हणाला. "मला आशा आहे की ही फक्त सुरुवात आहे. येथून मागे वळून पाहण्याची गरज नाही, कारण एकदा तुम्हाला ती गती मिळाली की ती सुरुच राहते. आपण अनेकदा गतीबद्दल बोलतो. आता, पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांमध्ये ती गती आहे. आम्हाला आशा आहे की आम्ही हीच गती कायम ठेवू."
भारतानं रोहितच्या नेतृत्वाखाली जिंकला 2024 चा टी-20 विश्वचषक : रोहितनं टीम इंडियासाठी आयसीसी जेतेपद जिंकण्याची ही मालिका सुरु केली. त्यानं जून 2024 मध्ये टी-20 विश्वचषकात संघाला विजय मिळवून दिला आणि त्यानंतर, त्याच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं मार्च 2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी देखील जिंकली. शिवाय, भारताच्या 19 वर्षांखालील पुरुष आणि महिला संघांनी त्यांचे मागील विश्वचषक विजेतेपद जिंकलं. 19 वर्षांखालील पुरुष संघानं गेल्या महिन्यात आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली झिम्बाब्वेमध्ये विश्वचषक जिंकला. 2025 मध्ये निकी प्रसादच्या नेतृत्वाखाली 19 वर्षांखालील महिला संघानं मलेशियामध्ये ट्रॉफी जिंकली.
