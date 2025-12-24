ETV Bharat / sports

38 वर्षीय रोहितचा 94 चेंडूत 155 धावांचा तडाखा; मुंबईचा सिक्कीवर एकहाती विजय

रोहित शर्मानं आणखी एक शतक ठोकलं आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सिक्कीमविरुद्ध त्यानं फक्त 62 चेंडूत शतक झळकावलं.

रोहित शर्मा (IANS Photo)
जयपूर Rohit Sharma : दिग्गज क्रिकेटपटू रोहित शर्मा सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पुढील महिन्यात भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेसाठी लवकरच संघ जाहीर केला जाणार आहे. रोहित शर्मानं त्याआधीच आणखी एक स्फोटक शतक झळकावलं आहे. तो सध्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडून खेळत आहे. त्याच्या खेळीच्या जोरावर मुंबईनं सिक्कीमविरुद्ध 8 विकेटनं दणदणीत विजय मिळवला.

रोहितनं फक्त 62 चेंडूत झळकावलं शतक : विजय हजारे ट्रॉफी सुरु झाली आहे. मुंबईचा सामना सिक्कीमशी आहे. रोहित शर्मा सलामीवीर फलंदाज म्हणून आला आणि त्यानं शतक झळकावलं. प्रथम त्यानं 27 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं आणि नंतर फक्त 62 चेंडूत आणखी एक शतक झळकावलं. रोहित शर्मा अजिबात दबावाखाली दिसत नव्हता. तो येताच त्याने त्याच्या नेहमीच्या शैलीत चौकार आणि षटकार मारण्यास सुरुवात केली. उल्लेखनीय म्हणजे, जेव्हा रोहितनं 100 धावा केल्या तेव्हा त्यानं चौकार आणि षटकारांसह 80 धावा केल्या होत्या. शतकानंतरही रोहितची आक्रमक फलंदाजी सुरुच होती. रोहितनं आपल्या खेळीत 94 चेंडूत 155 धावा काढल्या. यात त्यानं 18 चौकार आणि 9 उत्तुंग षटकार मारण्यात यश मिळवलं. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये रोहितचं हे 37 वं शतक होतं.

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं : सचिन तेंडुलकर हा लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावणारा फलंदाज आहे. त्यानं 538 डावांमध्ये 60 शतकं झळकावली आहेत. या यादीत विराट कोहली 58 शतकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रोहित आता या यादीत सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. सचिन आणि कोहली व्यतिरिक्त फक्त ग्रॅहम गूच, ग्रीन हिक आणि कुमार संगकारा हे रोहितच्या पुढं आहेत. जर रोहितचा फॉर्म असाच राहिला तर तो लवकरच टॉप तीनमध्ये आपले स्थान पक्कं करु शकेल.

रोहित शर्मा 2027 च्या वनडे विश्वचषकात खेळणार : रोहित शर्मानं आता टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे, त्यामुळं त्याचं लक्ष आता केवळ वनडे क्रिकेटवर आहे, मग ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो किंवा विजय हजारे ट्रॉफी. त्याचं लक्ष्य 2027 चा वनडे विश्वचषक आहे, ज्यासाठी त्यानं आधीच तयारी सुरू केली आहे. रोहित विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये यानंतर आणखी एक सामना खेळेल अशी अपेक्षा आहे.

