रोहित शर्मानं निवृत्तीबद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाला, "माझ्या शरीरात आणि मनात काहीही..."
माजी कर्णधार रोहित शर्मानं 2023 च्या वनडे विश्वचषकातील त्याच्या संघाच्या पराभवाबद्दल खुलासा केला आणि अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतर त्यानं निवृत्तीचा विचार केल्याचं उघड केलं.
Published : December 22, 2025 at 10:14 AM IST
मुंबई Rohit Sharma : 2023 च्या वनडे विश्वचषक अंतिम सामन्यात टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाली. त्या पराभवानं भारतीय खेळाडू निराश झाले होते. त्यावेळी रोहित शर्मा कर्णधार होता. रोहित शर्मानं खुलासा केला की ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवानं तो इतका निराश झाला होता की त्यानं क्रिकेट सोडण्याचा विचार केला होता. त्या पराभवानंतर तो निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर होता. एका कार्यक्रमात बोलताना रोहितनं याबाबत खुलासा केला आहे.
" after the loss in ahmedabad i honestly felt like i didn’t want to play this cricket anymore"— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 21, 2025
rohit sharma spoke about what happened after the loss in the 2023 world cup final in ahmedabad.🗣️-
"everybody was extremely disappointed, and we just couldn’t believe what had… pic.twitter.com/wpKUjYvMYl
काय म्हणाला रोहित : अलिकडच्या एका कार्यक्रमादरम्यान रोहित शर्मानं त्या अंतिम सामन्यातील पराभवाबद्दल उघडपणे सांगितलं. तो म्हणाला की पराभवानंतर सर्वांना खूप दुःख झालं होतं आणि आम्हाला विश्वास बसत नव्हता की आम्ही हरलो आहोत. वैयक्तिकरित्या, तो माझ्यासाठी खूप कठीण काळ होता कारण मी त्या विश्वचषकासाठी सर्वस्व पणाला लावलं होतं, फक्त दोन-तीन महिन्यांपूर्वी नाही, तर 2022 मध्ये मी कर्णधारपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून, मी या विश्वचषकाबद्दल विचार करत होतो.
रोहित शर्मानं घेतला होता निवृत्त होण्याचा निर्णय : तो पुढे म्हणाला, "अहमदाबादमधील पराभवानंतर, मला प्रामाणिकपणे असं वाटलं की मला आता क्रिकेट खेळायचं नाही. त्या विश्वचषकासाठी मी माझं सर्वस्व दिलं होतं. जेव्हा आम्ही हरलो तेव्हा मला असं वाटले की माझ्या शरीरात आणि मनात काहीही उरलं नाही. खेळानं माझी सर्व ऊर्जा हिरावून घेतली आहे असं वाटलं. त्यानंतर, मला काहीही जाणवलं नाही. त्यातून सावरण्यासाठी मला अनेक महिने लागले."
रोहित शर्मा त्या पराभवातून कसा बाहेर आला : रोहित म्हणाला, "मला वाटतं की जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीत इतकं गुंतता आणि इच्छित परिणाम मिळत नाही तेव्हा ते स्वाभाविक आहे आणि त्या पराभवानंतर माझ्यासोबत असंच घडलं. पण मला हे देखील माहित होतं की आयुष्य तिथंच संपत नाही. अशा परिस्थितीतून कसं सावरायचं याचा माझ्यासाठी हा एक मोठा धडा होता. स्वतःला कसं रीसेट करावं आणि नव्यानं सुरुवात करावी. मला माहित होते की काहीतरी वेगळं येणार आहे. 2024 चा टी-20 विश्वचषक येणार आहे आणि मला माझं सर्व लक्ष त्यावर केंद्रित करावं लागलं." आता हे सांगणं खूप सोपं आहे, परंतु त्यावेळी ते खूप कठीण होतं, असंही रोहित म्हणाला.
हेही वाचा :