It's Official Paltan! मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन ठरला, नाव काय... अर्थातच रोहित शर्मा!
हार्दिक पांड्याचा पंजाब किंग्ज संघासोबत ट्रेड पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन कोण असणार, याकडे क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागलं होतं.
Published : November 27, 2026 at 6:19 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून आयपीएल वर्तुळात सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना आणि तर्कवितर्कांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. आयपीएल 2027च्या आगामी हंगामासाठी मुंबई इंडियन्सनं पुन्हा एकदा आपल्या सर्वात यशस्वी आणि लाडक्या 'हिटमॅन' अर्थात रोहित शर्माच्या खांद्यावर संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा सोपवली आहे. आज शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर 2026) सायंकाळी मुंबई इंडियन्स फ्रेंचायझीनं या संदर्भात अधिकृत घोषणा करत चाहत्यांना मोठं सरप्राईज दिलं.
हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडनंतर रिक्त झाली होती जागा
माजी कर्णधार हार्दिक पांड्याचा पंजाब किंग्ज संघासोबत ट्रेड पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई इंडियन्सचं कर्णधारपद रिक्त झालं होतं. तेव्हापासून 'पलटण'चा नवा सेनापती कोण असणार, याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागलं होतं. सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह आणि युवा फलंदाज तिलक वर्मा यांची नावं शर्यतीत होती. मात्र, व्यवस्थापनानं अनुभवावर विश्वास दाखवत पुन्हा एकदा रोहित शर्माचीच निवड केली आहे.
तिलक वर्मासाठी रोहितने दिला होता नकार; पण व्यवस्थापनाचा आग्रह
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापनानं जेव्हा रोहित शर्मासमोर पुन्हा कर्णधारपदाचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा रोहितनं भविष्याचा विचार करत युवा फलंदाज तिलक वर्माच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, संघातील बदलती समीकरणं आणि मेगा प्लॅन लक्षात घेता, रोहितनंच पुढील काही काळ नेतृत्व करावं आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली तिलक वर्माला भविष्यातील कर्णधार म्हणून तयार करावं, अशी विनंती फ्रेंचायझीनं केली. अखेर संघाच्या हितासाठी रोहितनं ही जबाबदारी पुन्हा स्वीकारली.
पाच जेतेपदांचा सुवर्ण इतिहास पुन्हा जिवंत होणार?
रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सनं आयपीएलच्या इतिहासात आपला सुवर्णकाळ अनुभवला आहे. 2013 मध्ये पहिल्यांदा कर्णधारपद स्वीकारल्यानंतर रोहितनं मुंबईला 2013, 2015, 2017, 2019 आणि 2020 असं तब्बल पाच वेळा चॅम्पियन बनवलं. मध्यंतरीच्या काळात कर्णधारपदावरून झालेल्या बदलांमुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी होती, मात्र आता रोहितच्या पुनरागमनामुळे वानखेडे स्टेडियमवर पुन्हा एकदा 'रोहित... रोहित...' चा गजर घुमणार हे निश्चित झालं आहे.
या निर्णयामागील 3 महत्त्वाची कारणं
• अनुभव आणि शांत स्वभाव : दबावाच्या परिस्थितीत सामना फिरवण्याची रोहितची हातोटी मुंबईसाठी मोठी जमेची बाजू आहे.
• ड्रेसिंग रूममधील वातावरण : रोहितच्या नेतृत्वाखाली संघात कमालीची एकजूट पाहायला मिळते, जी गेल्या काही हंगामात हरवल्याचं दिसत होतं.
• चाहत्यांची भावनिक साथ : रोहितला पुन्हा कर्णधार केल्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा सोशल मीडिया आणि मैदानावरील चाहतावर्ग पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीनं संघाच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.