चाहत्यांची निराशा! उत्तराखंडविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर रोहित आउट; पहिल्या सामन्यात झळकावलं होतं शतक
विजय हजारे ट्रॉफीमधील दुसऱ्या सामन्यात रोहित शर्माला उत्तराखंडविरुद्ध चांगली फलंदाजी करता आली नाही आणि तो अपयशी ठरला.
Published : December 26, 2025 at 10:08 AM IST
जयपूर Rohit Sharma Out on Zero : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये आज मुंबई आणि उत्तराखंड यांच्यात सामना खेळला जात आहे. उत्तराखंडचा कर्णधार कुणाल चंदेलानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळं मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली. रोहित शर्मा मागील सामन्याप्रमाणे स्फोटक खेळी करेल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, परंतु याउलट घडलं.
🚨 GOLDEN DUCK FOR ROHIT SHARMA 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 26, 2025
Look at the reaction of Jaipur Fans, when Rohit Sharma got out on Golden Duck 🦆
Fans started leaving the stadium after Rohit's dismissal, as they were only there to see him score some runs 😲
- What's your take 🤔pic.twitter.com/CUaU3Qt2Eo
रोहित शर्मा शून्य धावांवर बाद : उत्तराखंडविरुद्धच्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात, रोहित शर्मा मोठी खेळी करण्यापासून दूर राहून पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला आणि त्याला गोल्डन डकचा सामना करावा लागला. गोलंदाज देवेंद्र सिंग बोराच्या गोलंदाजीवर जगमोहन नागरकोटीनं त्याला झेलबाद केलं. त्यानंतर तो निराश होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. जेव्हा एखादा फलंदाज त्याच्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद होतो तेव्हा त्याला गोल्डन डक म्हणतात.
Rohit Sharma dismissed for Golden Duck - Bad news for fans in Jaipur. pic.twitter.com/7k1u7A95BW— Johns. (@CricCrazyJohns) December 26, 2025
सिक्कीमविरुद्ध झळकावलं होतं शतक : याच स्पर्धेत, रोहित शर्मानं सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात दमदार फलंदाजी केली. त्यानंतर त्यानं 94 चेंडूत एकूण 155 धावा केल्या, ज्यात 18 चौकार आणि 9 षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या खेळीमुळं मुंबईनं सिक्कीमविरुद्धचं लक्ष्य सहज गाठलं. मात्र, उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यात तो त्याच्या मागील कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यात अपयशी ठरला, ज्यामुळं क्रिकेट चाहत्यांना निराशा झाली.
Rohit Sharma hit a pull shot on the very first ball but this time he failed to go over the boundary and caught out on boundary.😢 pic.twitter.com/kDUfasUwIk— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
रोहितची मुंबईच्या संघात फक्त दोन सामन्यांसाठी निवड : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यांसाठी रोहितची मुंबईच्या संघात निवड झाली आणि तो दोन्ही सामने खेळला आहे. आगामी सामन्यांसाठी त्याची निवड होईल की नाही हे पाहणं बाकी आहे. रोहित शर्मा व्यतिरिक्त, उत्तराखंडविरुद्धच्या मुंबईच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सरफराज खान, मुशीर खान आणि तनुश कोटियनसारखे खेळाडू आहेत. शार्दुल ठाकूर कर्णधार असेल आणि हार्दिक तामोर यष्टीरक्षक असेल. संघात अनेक स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे.
हेही वाचा :