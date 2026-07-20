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निवृत्तीच्या गप्पा करणाऱ्यांना रोहित शर्माचं जोरदार प्रत्युत्तर; लॉर्ड्सवर शतकी खेळीनंतर म्हणाला...

लॉर्ड्सवर झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मानं शानदार फलंदाजी केली. त्यानं एका शानदार शतकानं आपल्या टीकाकारांची तोंडं बंद केली.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 2:46 PM IST

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लंडन Rohit Sharma : लॉर्ड्सवर झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मानं शानदार फलंदाजी केली. त्यानं एका शानदार शतकानं आपल्या टीकाकारांची तोंडं बंद केली. लॉर्ड्सवरील वनडे सामन्यापूर्वी, हा सामना रोहितचा शेवटचा असू शकतो, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. यावर आता खुद्द 'हिटमॅन'नं या अफवांवर एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. तो म्हणाला, "जोपर्यंत मी खेळत राहीन, तोपर्यंत हे सुरुच राहील. सध्या माझं लक्ष चांगलं क्रिकेट खेळण्यावर आहे."

निवृत्तीच्या अफवांवर रोहित शर्माचं विधान : लॉर्ड्सवर शतक झळकावल्यानंतर रोहित म्हणाला, "मैदानावर फलंदाजीत धावा करणं हे माझं काम आहे. माझ्या देशाचं आणि संघाचं प्रतिनिधित्व करणं हे माझं काम आहे. जेव्हापासून मी माझ्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आहे, तेव्हापासून मला हेच करण्यास सांगितलं गेलं आहे आणि मी ते करत राहीन. माझ्या पदार्पणापासून माझ्या निवृत्तीबद्दल आणि फॉर्मबद्दल अफवा पसरल्या आहेत आणि जोपर्यंत मी इथं क्रिकेट खेळत राहीन, तोपर्यंत या अफवा कायम राहतील. त्यामुळं, या अफवांचा माझ्यावर फारसा परिणाम होत नाही."

सध्या माझं लक्ष चांगलं क्रिकेट खेळण्यावर : रोहित पुढं म्हणाला की, "माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी मैदानावर काय करतो आणि संघाच्या विजयासाठी मी किती योगदान देऊ शकतो. सध्या माझं संपूर्ण लक्ष त्यावरच आहे. बाहेरच्या गदारोळाबद्दल बोलायचं झालं तर, तो असू दे, कारण जर गदारोळच नसेल, तर मजा कशी येणार? माझं काम मैदानावर खेळणं आहे आणि बाहेरचे लोक गप्पाटप्पा करतात, मी याकडे असंच पाहतो."

विराट कोहलीबद्दल काय म्हणाला रोहित? : या संभाषणात रोहितनं कोहलीसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दलही सांगितलं. तो म्हणाला की, आम्ही दोघांनी आमची संपूर्ण कारकीर्द एकत्र खेळली आहे, त्यामुळं विराटसोबत मैदानावर असणं खूप छान वाटतं. आमच्या अनेक उत्तम भागीदारी झाल्या आहेत आणि एकत्र फलंदाजी करताना नेहमीच मजा येते. आम्ही एकमेकांना खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेतो. मैदानावर नवीन कल्पनांची देवाणघेवाण करणे आणि संघासाठी आपण आणखी काय चांगलं करू शकतो याचा विचार करणं हा नेहमीच एक अद्भुत अनुभव असतो.

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