रोहितनं केल्या वेगवान 10K धावा! सचिनचा 24 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा
भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सध्या शानदार फलंदाजी करत आहे. रोहितनं न्यू चंदीगड इथं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात सचिन तेंडुलकरचा विश्वविक्रम मोडला.
Published : October 4, 2026 at 12:33 PM IST
न्यू चंदीगड Rohit Sharma : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सध्या शानदार फलंदाजी करत आहे. 2027 चा वनडे विश्वचषक जवळ येत असताना, रोहित आपला फॉर्म परत मिळवत आहे. रोहितनं न्यू चंदीगड इथं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात सचिन तेंडुलकरचा विश्वविक्रम मोडला आहे. हा विक्रम 22 वर्षे जुना आहे. इतकचं नव्हे सलामीवीर म्हणून वनडे सामन्यांमध्ये 10,000 धावा करणारा रोहित आता जगातील चौथा फलंदाज ठरला आहे.
10,000 धावा करणारा चौथा खेळाडू : रोहित शर्मा आता वनडे सामन्यांमध्ये 10,000 धावा पूर्ण करणारा जगातील चौथा सलामीवीर ठरला आहे. तर सलामीवीर म्हणून सर्वात जलद 10,000 धावा करणारा फलंदाज सचिन तेंडुलकर होता. त्यानं 2004 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन इथं 10,000 धावांचा टप्पा गाठला. आता, रोहित शर्मानं त्याच्यापेक्षा फक्त 12 डाव कमी खेळून 10,000 धावा पूर्ण केल्या आहेत. हा टप्पा गाठण्यासाठी रोहितनं केवळ 202 डाव खेळले आहेत. रोहित व्यतिरिक्त, 10,000 धावा करणारे इतर सलामीवीर फलंदाज म्हणजे सचिन तेंडुलकर, वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल आणि श्रीलंकेचा सनथ जयसूर्या.
Fastest to 1️⃣0️⃣K ODI runs as an opener ✅ 6️⃣3️⃣rd ODI FIFTY ✅ @ImRo45 is going strong with a crucial knock in New Chandigarh 👏 Updates ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/K1qYMobr9Z— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
फक्त चार सलामीवीरांनी केला कारनामा : सचिन तेंडुलकरनं सलामीवीर म्हणून आपल्या वनडे कारकिर्दीत 15,310 धावा केल्या आहेत. त्याच्या खालोखाल श्रीलंकेचा सनथ जयसूर्या आहे, ज्यानं सलामीवीर म्हणून 12,740 धावा केल्या आहेत. ख्रिस गेलनं त्याच्या कारकिर्दीत सलामीवीर म्हणून 10,179 धावा केल्या आहेत. आता रोहितनंही 10,000 धावांचा टप्पा ओलांडला असल्यानं, तो लवकरात लवकर ख्रिस गेलला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करेल. तो पुढच्या वर्षीच्या वनडे विश्वचषकापूर्वी त्याला मागे टाकून जयसूर्याची बरोबरी करेल, अशी शक्यता आहे.
रोहित शर्माच्या वनडेमध्ये 35 शतकांसह 12,000 हून अधिक धावा : रोहित शर्मानं आपल्या वनडे कारकिर्दीत आधीच 12,000 हून अधिक धावा केल्या आहेत. या काळात त्यानं 35 शतकं आणि 65 अर्धशतके झळकावली आहेत. रोहित शर्मानं वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात स्फोटक फलंदाजी करत आपलं 35 वं शतक पूर्ण केलं. त्यानं 10 चौकार आणि सहा षटकारांसह 75 चेंडूंमध्ये 101 धावा केल्या. न्यूझीलंड मालिकेसाठी भारतीय संघ लवकरच जाहीर केला जाईल आणि अशी अपेक्षा आहे की रोहित शर्माचा संघात समावेश केला जाईल आणि तो खेळताना दिसेल.
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