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इंग्रजांविरुद्ध मैदानात उतरताच 'अशी' कामगिरी करणारा रोहित ठरला तिसरा भारतीय; पहिल्या क्रमांकावर सचिन

भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघानं 6 गडी राखून विजय मिळवला.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 12:27 PM IST

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Rohit Sharma : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना 14 जुलै रोजी एडजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळला गेला आणि भारतीय संघानं 6 गडी राखून विजय मिळवला. सर्वांचं लक्ष भारताचे दोन माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर होतं, पण दोघांनीही निराशा केली. रोहित शर्मानं आपल्या पहिल्या वनडे सामन्यात केवळ 11 धावा केल्या, तर कोहली 5 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. असं असूनही रोहित शर्मानं आपल्या पहिल्या वनडे सामन्यात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. तो आता सर्वाधिक काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा तिसरा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. या यादीत सचिन तेंडुलकर अव्वल स्थानी आहे, तर मोहिंदर अमरनाथ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

रोहितची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द 19 वर्षे आणि 21 दिवसांची : रोहित शर्मानं 23 जून 2007 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि तेव्हापासून त्यानं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवलं आहे. सध्या, रोहितने टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, तर तो वनडे क्रिकेट खेळत आहे. रोहित शर्माची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द 19 वर्षे आणि 21 दिवसांची आहे. जेव्हा त्यानं आपल्या पहिल्या वनडे सामन्यासाठी मैदानात पाऊल ठेवलं, तेव्हा त्यानं 19 वर्षांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकीर्द असलेल्या लाला अमरनाथ यांना मागे टाकलं. या यादीत अव्वल स्थानी असलेल्या सचिन तेंडुलकरची कारकीर्द 24 वर्षे आणि 1 दिवसाची आहे, तर दुसऱ्या स्थानी असलेल्या मोहिंदर अमरनाथ यांची कारकीर्द 19 वर्षे आणि 310 दिवसांची आहे. त्यामुळं, जर रोहित शर्मा पुढील वर्षीच्या वनडे विश्वचषकापर्यंत खेळू शकला, तर तो या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचेल.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक काळ खेळलेले भारतीय खेळाडू :

  • सचिन तेंडुलकर - 24 वर्षे आणि 1 दिवस
  • मोहिंदर अमरनाथ - 19 वर्षे आणि 310 दिवस
  • रोहित शर्मा - 19 वर्षे आणि 21 दिवस
  • लाला अमरनाथ - 19 वर्षे
  • आशिष नेहरा - 18 वर्षे आणि 250 दिवस
  • श्रीनिवास वेंकटराघवन - 18 वर्षे आणि 214 दिवस

2016 नंतर केवळ दुसऱ्यांदा असं घडलं : भारतीय संघानं इंग्लंडविरुद्धचा पहिला वनडे सामना 259 धावांचं लक्ष्य गाठताना जिंकला. 2016 नंतर ही केवळ दुसरी वेळ आहे, जेव्हा टीम इंडियानं वनडे सामन्यात 250 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य गाठताना रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघंही 50 किंवा त्याहून अधिक धावा करण्यात अपयशी ठरले आहेत. यापूर्वी 2022 साली टीम इंडियानं ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध 260 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं आणि या सामन्यात रोहित आणि कोहलीनं 17-17 धावांची खेळी केली होती.

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