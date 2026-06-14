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रोहित शर्माचा आणखी एक मोठा पराक्रम; 16 धावांच्या खेळीत वॉर्नरसह सेहवागला टाकलं मागे

धर्मशाळा इथं अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय सलामीवीर रोहित शर्माला मोठी खेळी करता आली नाही, पण त्यानं छोट्या खेळीतच मोठा कारनामा केला.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 10:56 AM IST

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धर्मशाळा Rohit Sharma : धर्मशाळा इथं अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय सलामीवीर रोहित शर्माला मोठी खेळी करता आली नाही, पण आपल्या छोट्याशा खेळीत त्यानं जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना चकित करणारा एक पराक्रम केला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून 16,000 धावा पूर्ण करुन त्यानं ऑस्ट्रेलियाचा स्फोटक फलंदाज डेव्हिड वॉर्नरचा विश्वविक्रम मोडला. तसंच तो वीरेंद्र सेहवागच्या एलिट क्लबमध्येही सामील झाला.

डेव्हिड वॉर्नरचा विक्रम मोडला : पावसामुळं प्रभावित झालेल्या 25 षटकांच्या सामन्यात भारतासमोर 195 धावांचं लक्ष्य होतं. टीम इंडियासाठी सलामीला आलेल्या रोहित शर्मानं तिसऱ्या षटकात अझमतुल्ला उमरझाईच्या गोलंदाजीवर एक शानदार षटकार मारुन इतिहास रचला. या फटक्यासह त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून आपल्या 16,000 धावा पूर्ण केल्या. रोहित शर्मा आता पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 16,000 धावा पूर्ण करणारा सर्वात वेगवान सलामीवीर ठरला आहे. त्यानं हा पराक्रम केवळ 384 डावांमध्ये केला, तर डेव्हिड वॉर्नरला हा टप्पा गाठण्यासाठी 390 डाव लागले होते. या विशेष यादीत ग्रॅमी स्मिथ, वीरेंद्र सेहवाग आणि ख्रिस गेल यांसारख्या दिग्गजांचाही समावेश आहे.

सलामीवीर म्हणून 16,000 धावा करणारे फलंदाज :

  • रोहित शर्मा (भारत) - 384 डाव
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 390 डाव
  • ग्रॅमी स्मिथ (दक्षिण आफ्रिका) - 392 डाव
  • वीरेंद्र सेहवाग (भारत) - 394 डाव
  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) - 415 डाव

जगातील सातवा फलंदाज : रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात डावाची सुरुवात करताना 16,000 धावा करणारा केवळ सातवा फलंदाज ठरला आहे. भारतीय खेळाडूंमध्ये, त्याच्या आधी केवळ वीरेंद्र सेहवागनं हा पराक्रम केला होता. आता, रोहित सेहवागला मागे टाकून भारताचा सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय सलामीवीर बनण्यापासून फक्त 110 धावा दूर आहे. विशेष म्हणजे, रोहित शर्मा भारतासाठी सलामीवीर म्हणून 16,000 धावा पूर्ण करणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. वीरेंद्र सेहवागनं भारतासाठी एकूण 15,758 धावा केल्या, तर उर्वरित धावा एशियन इलेव्हन आणि आयसीसी इलेव्हनकडून खेळताना केल्या.

सरासरीच्या बाबतीतही रोहित आघाडीवर : रोहितचा विक्रम केवळ धावा करण्यापुरता मर्यादित नाही. 16,000 पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये रोहितचा 93.03 चा स्ट्राईक रेट सर्वोत्तम आहे. सरासरीच्या बाबतीतही तो आघाडीवर आहे. त्याची 45.22 ची सरासरी या यादीत सर्वाधिक आहे. रोहित शर्मानं आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 20,125 धावा केल्या आहेत. यापैकी 16,000 पेक्षा जास्त धावा सलामीवीर म्हणून केल्या आहेत, तर उर्वरित धावा मधल्या फळीत फलंदाजी करताना केल्या आहेत.

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TAGGED:

ROHIT SHARMA
16000 RUNS AS AN OPENER
ROHIT SHARMA BECOMES 2ND INDIA
MOST RUNS IN INTERNATIONAL CRICKET
INDIA VS AFGHANISTAN ODI

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