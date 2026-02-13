ETV Bharat / sports

IPL 2026 पूर्वी राजस्थानचा मोठा डाव; 24 वर्षीय खेळाडूला बनवलं कर्णधार

2026 मध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामासाठी राजस्थान रॉयल्सनं त्यांच्या संघात अनेक मोठे बदल केले आहेत.

रियान पराग
नवी दिल्ली Riyan Parag : 2026 मध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामासाठी राजस्थान रॉयल्सनं त्यांच्या संघात अनेक मोठे बदल केले आहेत. गेल्या हंगामापर्यंत संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या संजू सॅमसनची त्यांनी ट्रेड विंडोद्वारे चेन्नई सुपर किंग्जकडे बदली केली. तेव्हापासून, आयपीएल 2026 च्या हंगामापूर्वी सर्वांच्या नजरा राजस्थान रॉयल्सच्या नवीन कर्णधारावर लागल्या आहेत, आता सीएसके मधून राजस्थान रॉयल्सचा भाग असलेला रवींद्र जडेजा ही भूमिका स्वीकारतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीनं या सर्व अटकळांना पूर्णविराम देत आयपीएल 2026 च्या आधी रियान परागला नवीन कर्णधार म्हणून घोषित केलं आहे.

रियान परागनं मागील हंगामातही भूषवलं होतं कर्णधारपद : आयपीएल 2025 चा हंगाम राजस्थान रॉयल्ससाठी चांगला नव्हता. गेल्या हंगामात संघाचं नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन दुखापतीमुळं आठ सामन्यांना मुकला आणि रियान परागनं जबाबदारी स्वीकारली. मात्र त्याच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सनं फक्त दोन सामने जिंकले आणि सहा सामने गमावले. कर्णधार म्हणून रियान परागनं फलंदाजीत नक्कीच चांगली कामगिरी केली, या आठ सामन्यांमध्ये त्यानं सरासरी 38.57 धावा केल्या आणि कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वोच्च 95 धावा केल्या.

आयपीएलमधील परागची आतापर्यंतची कामगिरी : 2019 च्या आयपीएल हंगामात, रियान परागला जगातील सर्वात मोठ्या टी-20 लीगमध्ये पदार्पण करण्याची संधी देण्यात आली, जिथं तो गेल्या सात हंगामांपासून राजस्थान रॉयल्सचा भाग आहे. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 2024 च्या आयपीएल हंगामात होती, ज्यात त्यानं 52.09 च्या सरासरीनं 573 धावा केल्या. रियान परागनं आयपीएलमध्ये एकूण 84 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यानं 26.1 च्या सरासरीनं 1566 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, रियान परागनं गरज पडल्यास त्याची गोलंदाजी कौशल्य दाखवली आहे आणि आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 7 बळी घेतले आहेत.

