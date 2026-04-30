नियमाच्या खेळपट्टीवर रियान पगार 'क्लीन बोल्ड', ई-सिगारेट ओढल्याप्रकरणी IPL नं मोठी कारवाई करत दिला इशारा
2026 च्या इंडियन प्रीमियर लीग सामन्यादरम्यान आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याबद्दल राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागवर अधिकृतपणे कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : April 30, 2026 at 3:07 PM IST
Riyan Parag, Captain, Rajasthan Royals, has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point for breaching Level 1 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials during Match No. 40 of the TATA Indian Premier League (IPL) 2026 against Punjab… pic.twitter.com/DbGgFGGChy— ANI (@ANI) April 30, 2026
परागला ठोठावला दंड : आयपीएलच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, परागनं खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आचारसंहितेच्या कलम 2.21 चं उल्लंघन केलं आहे, जे खेळाची बदनामी करणाऱ्या वर्तनाशी संबंधित आहे. ही घटना सामन्याच्या दुसऱ्या डावात घडली, जेव्हा पराग ड्रेसिंग रुममध्ये ई-सिगारेट वापरताना दिसला. हे उल्लंघन लेव्हल 1 चा गुन्हा मानलं गेलं, ज्यामुळं त्याच्या सामना शुल्काच्या 25 टक्के दंड आणि एक डिमेरिट पॉइंट आकारण्यात आला. लेव्हल 1 च्या प्रकरणांमध्ये औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता नसते. प्रसिद्धीपत्रकानं हे देखील स्पष्ट केले की, परागनं आपली चूक कबूल केली आणि सामनाधिकारी अमित शर्मा यांनी लादलेली शिक्षा स्वीकारली.
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL's Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
भारतात ई-सिगारेटवर बंदी : प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आयपीएलची विश्वासार्हता आणि शिस्त राखण्यासाठी पुढील कारवाईचा विचार करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, भारतात 2019 पासून ई-सिगारेटच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी लागू आहे. अशा परिस्थितीत, एका बड्या क्रिकेटपटूच्या अशा कृतीनं वादाला आणखी खतपाणी मिळते. जरी राजस्थान रॉयल्सनं मैदानावर सामना जिंकला असला तरी, परागच्या चुकीमुळं संघाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आगामी सामन्यांमधील आपल्या कामगिरीच्या जोरावर तो या वादातून बाहेर पडू शकतो की नाही, हे पाहणं बाकी आहे.
भारतात ई-सिगारेटवर बंदी : विशेष म्हणजे स्टेडियम आणि ड्रेसिंग रुममध्ये धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र परागच्या हातात ई-सिगारेट किंवा व्हेप असण्याच्या कथित घटनेमुळं आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा (PECA), 2019 अंतर्गत भारतात ई-सिगारेट/व्हेप्सचं उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर पूर्णपणे बंदी आहे. या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हेही वाचा :
