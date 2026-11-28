ऋषभ पंत बनला नवा 'सिक्सर किंग'! माजी इंग्रज कर्णधाराला मागे टाकत केला विश्वविक्रम
क्राइस्टचर्च कसोटी सामन्यात भारतीय संघाच्या पहिल्या डावात ऋषभ पंत केवळ 23 धावा करुन बाद झाला, पण त्यानं एक मोठा कारनामा करुन दाखवला.
Published : November 28, 2026 at 3:34 PM IST
क्राईस्टचर्च Rishabh Pant : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत, टीम इंडियाचा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत पहिल्या डावात फलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करु शकला नसला तरी, त्यानं एका विशेष यादीत इंग्लंडचा माजी खेळाडू बेन स्टोक्सला मागे टाकण्यात निश्चितच यश मिळवलं आहे. क्राइस्टचर्च कसोटीत टीम इंडियाच्या पहिल्या डावात एक चौकार आणि एका षटकारासह केलेल्या 23 धावांच्या खेळीनं, ऋषभ पंतनं आता बेन स्टोक्सला मागे टाकून वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या इतिहासातील अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आहे.
पंतनं 44व्या सामन्यात टाकलं स्टोक्सला मागे : जागतिक क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या इंग्लंडचा माजी कर्णधार बेन स्टोक्सनं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या इतिहासात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत बऱ्याच काळापासून अव्वल स्थान कायम राखलं आहे. स्टोक्सनं डब्ल्यूटीसीच्या इतिहासात 64 सामन्यांतील 117 डावांमध्ये 88 षटकार मारले आहेत. पंतनं डब्ल्यूटीसीच्या इतिहासातील आपल्या 44व्या सामन्यातील 76व्या डावात स्टोक्सला मागे टाकत आपल्या षटकारांची एकूण संख्या 89 वर नेली.
🚨 HISTORY BY RISHABH PANT 🇮🇳 Rishabh Pant - 89 sixes. Ben Stokes - 88 sixes. He has broken the record of Ben Stokes for most sixes in WTC history 😍 https://t.co/eE8BYvmimK— Johns. (@CricCrazyJohns) November 28, 2026
डब्ल्यूटीसीच्या इतिहासात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू :
- ऋषभ पंत (भारत) - 89 षटकार*
- बेन स्टोक्स (इंग्लंड) - 88 षटकार
- रोहित शर्मा (भारत) - 56 षटकार
- शुभमन गिल (भारत) - 48 षटकार*
- यशस्वी जैस्वाल (भारत) - 45 षटकार*
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांच्या बाबतीत ऋषभ पंत सध्या दुसऱ्या स्थानावर : एकूण 109 षटकार मारुन ऋषभ पंत सध्या कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक षटकारांच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या आणि 138 षटकार मारलेल्या बेन स्टोक्सला मागे टाकण्याची पंतला मोठी संधी आहे, ज्यासाठी त्याला आणखी 30 षटकार मारावे लागतील.
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