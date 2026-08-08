पंतनं अर्ध्या रात्री पोस्ट करत मुख्यमंत्र्यांना मागितली मदत; मुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट करत दिला प्रतिसाद, नेमकं प्रकरण काय?
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार यष्टीरक्षक ऋषभ पंतनं जमीन खरेदी करण्यासाठी केलेल्या आवाहनाला मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला आहे.
Published : August 8, 2026 at 12:34 PM IST
नवी दिल्ली Rishabh Pant : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार यष्टीरक्षक ऋषभ पंतनं उत्तराखंडमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी केलेल्या आवाहनाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी प्रतिसाद दिला आहे. पंतनं शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री धामी यांना टॅग करुन एक लांबलचक पोस्ट लिहिली होती, ज्यात त्यानं उत्तराखंडमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी मदतीची विनंती केली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी शनिवारी ट्विटरवर पंतच्या पोस्टला प्रतिसाद देताना सांगितलं की, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. त्यांनी आश्वासन दिलं की, अधिकारी लवकरच पंतशी संपर्क साधतील आणि आवश्यक ते सर्व सहकार्य सुनिश्चित करतील.
प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026
आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK
मुख्यमंत्री धामी यांनी काय लिहिलं? : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आपल्या प्रतिसादात ऋषभ पंतची प्रशंसा केली. त्यांनी लिहिलं, "प्रिय ऋषभ, तू उत्तराखंडचा अभिमान आहेस. तू तुझ्या उत्कृष्ट खेळानं आणि कामगिरीनं देशात आणि जगात देवांच्या भूमीला गौरव मिळवून दिला आहेस. पंतचं आपल्या मातृभूमीवरील प्रेम आणि उत्तराखंडमध्ये परत येऊन योगदान देण्याची त्यांची इच्छा अत्यंत कौतुकास्पद आहे." मुख्यमंत्र्यांनी पंत यांना त्यांनी उपस्थित केलेल्या जमिनीच्या मुद्द्यावर थेट कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आणि सांगितलं की, संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. हे अधिकारी लवकरच पंत यांच्याशी संपर्क साधतील आणि नियमांनुसार सर्वतोपरी मदत सुनिश्चित करतील.
@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request…— Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026
पंत तीन वर्षांपासून जमिनीच्या शोधात : खरं तर, ऋषभ पंतनं शुक्रवारी आणि शनिवारी मध्यरात्री 12:46 वाजता मुख्यमंत्री धामी यांना टॅग करुन इन्स्टाग्रामवर एक मोठी पोस्ट टाकली होती. पंत यांनी सांगितलं की, त्याला दिल्लीहून उत्तराखंडमध्ये स्थलांतरित व्हायचं आहे आणि त्यासाठी ते काही काळापासून जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतनं सांगितलं की, त्याला उत्तराखंडमध्ये राहण्यासाठी मोठी आणि आरामदायक जागा मिळू शकली नाही. तो गेल्या तीन वर्षांपासून वाट पाहत असल्याचं सांगून त्यानं जमीन खरेदी प्रक्रियेत मदतीसाठी आवाहन केलं. पंतनं असंही म्हटलं की, जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया त्यांच्यासाठी एक 'दुःस्वप्न' बनली आहे आणि त्यांना स्पष्टतेचा अभाव जाणवत आहे.
दिल्लीहून उत्तराखंडला स्थलांतरित व्हायचं : पंतनं आपल्या पोस्टमध्ये उत्तराखंडबद्दलचं आपलं प्रेमही व्यक्त केलं. तो म्हणाला की, त्याला आपलं राज्य खूप आवडतं आणि आता त्याला आपल्या मूळ गावी परतायचं आहे. पंत म्हणाला की, त्याला आपल्या 'डोंगराळ लोकांकडे' परतायचं आहे. त्याला उत्तराखंड आणि राज्याच्या विकासासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. त्यानं सांगितलं की, त्याला दिल्लीहून उत्तराखंडला स्थलांतरित होऊन तिथं आपलं घर बांधायचं आहे.
शासकीय जमीन खरेदी करण्याचाही उल्लेख : ऋषभ पंतनं आपल्या आवाहनात आणखी एक पर्यायही सुचवला आहे. त्यानं म्हटलं आहे की, जर सरकारनं त्याला जमीन देण्याची परवानगी दिली, तर तो सरकारनं निश्चित केलेल्या दरानं ती खरेदी करण्यास तयार आहे. पंतनं याकडे आपल्या राज्यात पहिलं घर बांधण्याची संधी म्हणून पाहिलं. त्यानं मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आणि सांगितलं की, त्याला आपल्याच राज्यात स्वतःचं घर बांधायचं आहे.
पंत सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर : ऋषभ पंत सध्या भारतीय क्रिकेट संघासोबत श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. तो कसोटी संघाचा नियमित सदस्य आणि भारतीय संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. पंतच्या जमिनीच्या आवाहनावर सरकार कशी कार्यवाही करतं हे पाहणं बाकी आहे. सध्या तरी हे स्पष्ट झाले आहे की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला असून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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