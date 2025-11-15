IND vs SA Test: 27 धावांच्या खेळीत ऋषभ पंतनं केला मोठा विक्रम; सेहवागला टाकलं मागे
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऋषभ पंतनं एक मोठा विक्रम केला. तो आता भारतासाठी कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे.
Published : November 15, 2025 at 1:17 PM IST
कोलकाता Rishabh Pant Record : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जात आहे. या कसोटी सामन्यात टीम इंडियाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतनं एक मोठा विक्रम रचला आहे. तो आता कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे. या संदर्भात त्यानं वीरेंद्र सेहवागचा जुना विक्रम मोडला. या एकाच षटकारासह, पंत आता कसोटी स्वरुपात भारतासाठी सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे. कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात पंत 27 धावांवर बाद झाला.
ऋषभ पंतनं वीरेंद्र सेहवागला मागे टाकलं : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या डावात त्यानं मारलेल्या पहिल्या षटकारासह, तो भारतासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला. पंतनं आतापर्यंत एकूण 92 षटकार मारले आहेत, तर वीरेंद्र सेहवागनं एकूण 90 षटकार मारले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत रोहित शर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, एकूण 88 षटकार मारणारा, तर रवींद्र जडेजा चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यानं कसोटीत 80 षटकार मारले आहेत. माजी भारतीय कर्णधार एमएस धोनी 78 षटकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे भारतीय फलंदाज :
- 92 षटकार - ऋषभ पंत
- 90 षटकार - वीरेंद्र सेहवाग
- 88 षटकार - रोहित शर्मा
- 80 षटकार - रवींद्र जडेजा
- 78 षटकार - एमएस धोनी
ऋषभ पंत मोठी खेळी खेळू शकला नाही : इंग्लंड कसोटी मालिकेत दुखापतीनंतर ऋषभ पंत पुन्हा मैदानात उतरला आहे. कोलकाता कसोटीच्या पहिल्या डावात पंतनं 24 चेंडूत 27 धावा केल्या, त्यात दोन षटकार आणि दोन चौकार मारले. पंत वेगवान वेगानं फलंदाजी करत होता आणि तो मोठी खेळी खेळेल असं वाटत होतं. पण कॉर्बिन बॉशच्या एका चेंडूनं त्याला फसवलं आणि तो स्टंपच्या मागे काइल व्हेरेननं त्याला झेलबाद केलं.
