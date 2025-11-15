Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

IND vs SA Test: 27 धावांच्या खेळीत ऋषभ पंतनं केला मोठा विक्रम; सेहवागला टाकलं मागे

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऋषभ पंतनं एक मोठा विक्रम केला. तो आता भारतासाठी कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे.

Rishabh Pant Record
ऋषभ पंत (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता Rishabh Pant Record : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जात आहे. या कसोटी सामन्यात टीम इंडियाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतनं एक मोठा विक्रम रचला आहे. तो आता कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे. या संदर्भात त्यानं वीरेंद्र सेहवागचा जुना विक्रम मोडला. या एकाच षटकारासह, पंत आता कसोटी स्वरुपात भारतासाठी सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे. कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात पंत 27 धावांवर बाद झाला.

ऋषभ पंतनं वीरेंद्र सेहवागला मागे टाकलं : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या डावात त्यानं मारलेल्या पहिल्या षटकारासह, तो भारतासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला. पंतनं आतापर्यंत एकूण 92 षटकार मारले आहेत, तर वीरेंद्र सेहवागनं एकूण 90 षटकार मारले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत रोहित शर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, एकूण 88 षटकार मारणारा, तर रवींद्र जडेजा चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यानं कसोटीत 80 षटकार मारले आहेत. माजी भारतीय कर्णधार एमएस धोनी 78 षटकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे भारतीय फलंदाज :

  • 92 षटकार - ऋषभ पंत
  • 90 षटकार - वीरेंद्र सेहवाग
  • 88 षटकार - रोहित शर्मा
  • 80 षटकार - रवींद्र जडेजा
  • 78 षटकार - एमएस धोनी

ऋषभ पंत मोठी खेळी खेळू शकला नाही : इंग्लंड कसोटी मालिकेत दुखापतीनंतर ऋषभ पंत पुन्हा मैदानात उतरला आहे. कोलकाता कसोटीच्या पहिल्या डावात पंतनं 24 चेंडूत 27 धावा केल्या, त्यात दोन षटकार आणि दोन चौकार मारले. पंत वेगवान वेगानं फलंदाजी करत होता आणि तो मोठी खेळी खेळेल असं वाटत होतं. पण कॉर्बिन बॉशच्या एका चेंडूनं त्याला फसवलं आणि तो स्टंपच्या मागे काइल व्हेरेननं त्याला झेलबाद केलं.

हेही वाचा :

  1. IPL मधील सर्वात मोठा ट्रेड... धोनीच्या संघात खेळणार सॅमसन तर 17 वर्षांनी जडेजाची घरवापसी
  2. 15 नोव्हेंबरला कराचीच्या मैदानात सुरु झालेला सचिनचा 'आंतरराष्ट्रीय प्रवास' आजच्याच दिवशी 'भारतरत्न' बनून मुंबईत संपला!
  3. 'बालदिनी' 14 वर्षीय मुलाचा विश्वविक्रम; टी-20 क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा वैभव एकमेव!

TAGGED:

IND VS SA TEST DAY 2
MOST SIXES FOR INDIA IN TEST
VIRENDER SEHWAG
RISHABH PANT
RISHABH PANT RECORD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.