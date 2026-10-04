जम्मू-काश्मीरच्या 8 चेंडूत 4 विकेट! ROI नं 33व्यांदा जिंकलं चषक
देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या सुरुवातीबरोबरच, इराणी कप 2026-27 हा सामना श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर रेस्ट ऑफ इंडिया आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्यात खेळला गेला.
Published : October 4, 2026 at 3:02 PM IST
श्रीनगर ROI Wins Irani Cup : देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या सुरुवातीबरोबरच, इराणी कप 2026-27 हा सामना श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर रेस्ट ऑफ इंडिया आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्यात खेळला गेला. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी रेस्ट ऑफ इंडियानं हा सामना 167 धावांनी जिंकला. 2025-26 रणजी ट्रॉफी जिंकलेल्या जम्मू आणि काश्मीर संघासमोर इराणी कप सामन्याच्या चौथ्या डावात रेस्ट ऑफ इंडियानं 279 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु त्यांचा डाव 28.4 षटकांत केवळ 111 धावांवर गुंडाळला गेला. वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमारनं गोलंदाजीने रेस्ट ऑफ इंडियाला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं चौथ्या डावात सहा बळी घेतले आणि भारतीय संघात पुनरागमन करताना आपल्या कामगिरीचा दर्जाही उंचावला.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ pic.twitter.com/l2bCqLY6eh
मुकेश कुमारनं घेतले सामन्यात 8 बळी : जम्मू आणि काश्मीरविरुद्धच्या इराणी कप सामन्यात ऋषभ पंतची रेस्ट ऑफ इंडिया संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळताना, वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमारला पहिल्या डावात केवळ 2 बळी घेता आले. त्यानंतर मुकेशनं जम्मू आणि काश्मीरच्या दुसऱ्या डावात आपल्या गोलंदाजीचं कौशल्य दाखवत 10.4 षटकांत केवळ 33 धावा देऊन 6 बळी घेतले. यादरम्यान, मुकेश कुमारनं जम्मू आणि काश्मीरचा कर्णधार पारस डोग्राला शून्यावर बाद केलं आणि अब्दुल समदलाही बाद केले. या कामगिरीमुळं मुकेशनं आपली तंदुरुस्तीही सिद्ध केली आहे आणि न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघात त्याच्या पुनरागमनात ही कामगिरी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐒𝐞𝐭. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 ✌️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
Mukesh Kumar wraps things up in fine fashion as Rest of India defeat J&K by 1⃣6⃣7⃣ runs in Srinagar to clinch the #IraniCup 2026 🥳👏
Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep@mflone_ pic.twitter.com/Nhi5ezUvND
आकाशदीप आणि मुकेश चौधरीची धारदार गोलंदाजी : इराणी कपच्या अंतिम सामन्यात 'रेस्ट ऑफ इंडिया'कडून खेळताना आकाशदीप आणि मुकेश चौधरी यांनी वेगवान गोलंदाजीनंही आपली चमक दाखवली. या सामन्यात मुकेश चौधरीनं सहा बळी घेतले, तर आकाशदीपनंही जम्मू आणि काश्मीर संघाच्या प्रत्येक डावात तीन-तीन बळी घेत एकूण सहा बळी मिळवले. सलग दोनदा इराणी कपचा अंतिम सामना गमावल्यानंतर, रेस्ट ऑफ इंडियानं (ROI) यावेळी तो जिंकून आपलं 33वं इराणी कप विजेतेपद पटकावलं.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
Congratulations to Rest of India on winning the prestigious #IraniCup 2026 with a 167-run victory in Srinagar 👏@mflone_ pic.twitter.com/iUudKo9OpJ
कर्णधार पंतशिवाय संघ विजयी : कर्णधार ऋषभ पंत तिसऱ्या दिवसापासून तापानं त्रस्त असल्यानं अंतिम दिवशी मैदानात उतरला नाही. याच कारणामुळं तो दुसऱ्या डावातही आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. अंतिम डावात पंतच्या जागी सरफराज खान आला आणि त्यानं रेस्ट ऑफ इंडियाला विजय मिळवून दिला.
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