महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत सिलेक्शन न झाल्यानं रीलस्टार कुस्तीपटूचा निवृत्तीचा निर्णय, पाहा व्हिडिओ
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कुस्तीपटू महिला पैलवान सोनाली मंडलिक हिने कुस्ती क्षेत्रातून निवृत्त होत असल्याची भावुक पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंटवर शेयर केली.
Published : March 29, 2026 at 3:52 PM IST
सोलापूर : सोलापुरातील हरीभाई प्रशालेच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या चौथ्या महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत ओपनमध्ये निवड न झाल्यामुळं अहिल्यानगरची रीलस्टार कुस्तीपटू सोनाली मंडलिक हिने कुस्तीला अखेरचा रामराम केलाय. पहिल्या दिवशी अपेक्षा पाटील हिच्याकडून सोनालीला पराभवाचा धक्का बसला. सोनालीने स्वतःच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अश्रूंना वाट मोकळी करत आपण आर्थिक अडचणीमुळं, स्पॉन्सरशीप व खुराक मिळू न शकल्यामुळं तसेच ओपनला खेळण्यासाठी 65 च्या पुढे वजन न वाढल्यामुळं आपणास स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागल्याची खंत बोलून दाखवली.
सोनालीने कुस्तीला केला रामराम : सोनाली मंडलिक ही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कापरेवाडी येथील एक प्रतिभावंत महिला कुस्तीपटू आहे. खेलो इंडियामध्ये तिनं सुवर्ण पदक पटकावले आहे. गरिबीमधून तिनं संघर्ष करत राष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. मात्र, सोलापुरातील चौथी महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत निवड न झाल्यामुळं तिनं कुस्तीला रामराम ठोकण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.
राज्यभरात मिळवलं नाव : सोनाली मंडलिकनं अत्यंत कठीण परिस्थितीतून कोणत्याही साधनांशिवाय पत्र्याच्या शेडमध्ये असलेल्या तालमीमध्ये कुस्तीला सुरुवात केली. ओतूर येथे झालेल्या कुस्ती स्पर्धेत तिनं चांदीची गदा आणि रोख पुरस्कार जिंकला. सोनाली हिच्या कुस्तीमुळं आदर्श घेऊन अनेक महिला कुस्तीपटूंनी राज्यभरात नाव मिळवलं आहे. मात्र, सोलापुरातील महिला महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत ओपन गटात निवड होऊ न शकल्यामुळं नाराज झालेल्या सोनाली मंडलिकनं तातडीने सोलापूर सोडलं आणि सोशल मीडियावर रडत रडत कुस्तीला रामराम करत असल्याची घोषणा केल्यामुळं महिला कुस्ती खेळाडूंकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा -