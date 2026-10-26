किलियन एमबाप्पेनं रोखला बार्सिलोनाचा विजयी रथ; एल क्लासिकोमध्ये रियल माद्रिदचा रोमांचक विजय
2026-27 हंगामातील पहिल्या एल क्लासिकोमध्ये रियल माद्रिदनं एफसी बार्सिलोनाला 2-1 नं पराभूत केलं.
Published : October 26, 2026 at 2:53 PM IST
कॅम्प नाऊ Real Madrid Defeated Barcelona : 2026-27 हंगामातील पहिल्या एल क्लासिकोमध्ये रियल माद्रिदनं एफसी बार्सिलोनाला 2-1 नं पराभूत केलं. हा सामना बार्सिलोनाच्या घरच्या मैदानावर, कॅम्प नाऊ इथं खेळला गेला. 2021 नंतर कॅम्प नाऊवर बार्सिलोनाविरुद्ध रियल माद्रिदचा हा पहिला विजय होता. स्टार स्ट्रायकर किलियन एम्बाप्पे या विजयाचा नायक ठरला, त्यानं संघासाठी दोन्ही गोल केले.
FT: #ELCLÁSICO 1-2 🤍Real Madrid breaks the spell. #LALIGAEASPORTS https://t.co/c1oSld1Ruk— LALIGA English (@LaLigaEN) October 25, 2026
एम्बाप्पेला गिफ्ट मिळाला पहिला गोल : किलियन एम्बाप्पेनं सामन्याच्या 41 व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. यान डिओमांडेनं बॉक्समध्ये एम्बाप्पेला चेंडू पास करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो बार्सिलोनाच्या जेरार्ड मार्टिनकडे गेला. त्यानं चेंडू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो किलियन एम्बाप्पेच्या गुडघ्याला लागून गोलमध्ये गेला. मात्र, 61 व्या मिनिटाला राफिन्हानं सामना बरोबरीत आणला.
87 व्या मिनिटाला झाला निर्णायक गोल : सामना बरोबरीत सुटणार असं वाटत होतं, पण 87 व्या मिनिटाला किलियन एम्बाप्पेनं रियल माद्रिदसाठी गोल करुन संघाचा विजय निश्चित केला. किलियन एम्बाप्पेनं रियल माद्रिदसाठी 100 गोलही पूर्ण केले. तो 2024-25 हंगामाच्या आधी क्लबमध्ये सामील झाला होता. त्यानं आपल्या 116 व्या सामन्यात 100 वा गोल केला. आतापर्यंत, त्यानं 75 ला लीगा सामन्यांमध्ये 67 गोल केले आहेत. त्यानं 28 युरोपियन लीग सामन्यांमध्ये 25 गोल केले आहेत. त्यानं राष्ट्रीय चषक आणि इतर सामन्यांमध्ये 8 गोल केले आहेत.
IT'S A BRACE FROM MBAPPÉ #ELCLÁSICO https://t.co/qvECNn1cYM— LALIGA English (@LaLigaEN) October 25, 2026
बार्सिलोनाचा या हंगामातील पहिला पराभव : या हंगामात ला लीगामधील बार्सिलोनाचा हा पहिला पराभव आहे. संघानं यापूर्वीचे सर्व नऊ सामने जिंकले होते. तरीही, ते 27 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहेत. दुसरीकडे, रियल माद्रिदनं 10 सामन्यांमध्ये आठ विजय मिळवले आहेत. संघ 24 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
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