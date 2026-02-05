स्मृती मंधनाची 'मॅच विनिंग' खेळी, RCB नं दुसऱ्यांदा जिंकली WPL; दिल्लीचं चौथ्यांदा स्वप्न भंगलं
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा अंतिम सामना आज (5 फेब्रुवारी) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात खेळवण्यात आला.
Published : February 5, 2026 at 11:08 PM IST
वडोदरा WPL Final RCB vs DC : महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) चौथ्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) महिला संघानं दिल्ली कॅपिटल्स (DC) विरुद्ध 204 धावांचं विक्रमी लक्ष्य गाठलं आणि दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं. अंतिम सामन्यात, त्यांची कर्णधार स्मृती मंधाना आणि जॉर्जिया वॉलनं आरसीबीला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. दोघांमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 165 धावांची विक्रमी भागीदारी झाली, ज्यामुळं सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला. स्मृती मंधानानं 87 धावा तर जॉर्जिया वॉलनं 79 धावा केल्या. आरसीबीनं हे लक्ष्य 19.4 चेंडूत पूर्ण केलं. विशेष म्हणजे दिल्लीनं सलग चौथ्यांदा अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं होतं, मात्र त्यांना यंदाही उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं.
दिल्लीची दमदार मजल : या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूची कर्णधार स्मृती मंधनानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर दिल्लीला प्रथम फलंदाजी करण्यास आमंत्रण दिलं. यानंतर मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 4 बाद 203 धावांची दमदार मजल मारली. संघाकडून जेमिमा रॉड्रिग्जनं कर्णधार पदाला साजेशी खेळी करत सर्वाधिक धावा केल्या. तिनं 57 धावांची शानदार अर्धशतकी खेळी केली तिच्याशिवाय लॉरा वॉल्डवॉर्ड (44), लिझेल ली (37) यांनीही उपयुक्त खेळी केली. तसंच शेवटच्या षटकांमध्ये सिनेल हेन्रीनं अवघ्या 15 चेंडूत 4 चौकार आणि 2 षटकारांच्या सहाय्यानं नाबाद 35 धावा करत संघाला 200 पार धावांची मजल मारुन दिली. आरसीबीकडून सायली सतघरे, नदीन डी क्लार्क आणि अरुंधती रेड्डी यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.
