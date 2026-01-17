ETV Bharat / sports

स्मृतीच्या आरसीबीचा विजयरथ सुसाट; दिल्लीला धुळ चारत लगावला विजयी 'चौकार'

महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या 11व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं दिल्ली कॅपिटल्सचा दारुण पराभव केला.

wpl 2026
स्मृतीच्या आरसीबीचा विजयरथ सुसाट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 11:36 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई RCB Beat DC : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या 11व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं दिल्ली कॅपिटल्सचा दारुण पराभव केला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून दिल्लीला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली संघानं 166 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, आरसीबी संघानं 19व्या षटकात 2 विकेट गमावून 167 धावांचं लक्ष्य गाठलं. स्मृती मंधानानं 96 धावांची शानदार खेळी केली. जॉर्जिया वोलनं 54 धावा केल्या आणि नाबाद राहिली. या हंगामात आरसीबी संघ आतापर्यंत अपराजीत राहिला असून संघानं चारपैकी चारही सामन्यात विजय मिळवला आहे.

दिल्लीकडून शेफालीचं अर्धशतक : सामन्यात आरसीबीनं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचं आमंत्रण दिल्यावर दिल्लीची सुरुवात खराब झाली. संघाचे फक्त 10 धावांच्या आत चार फलंदाज बाद झाले. त्यानंतर शेफाली वर्मा आणि निक्की प्रसाद यांनी संघाची धावसंख्या सात षटकांत 68 धावांवर नेली. त्यानंतर आठव्या षटकात निक्की प्रसाद (12) आणि नवव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मिन्नू मणी (5) बाद झाली. त्यामुळं संघ आणखी अडचणीत सापडला. त्यानंतर शेफाली वर्मा हिनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तिच्या खेळीच्या बळावर 13व्या षटकात संघाचा धावसंख्या 100 च्या पुढं गेली. 14व्या षटकात स्नेह राणा 22 धावा काढून बाद झाली. 17व्या षटकापर्यंत संघाचे आठ विकेट गेल्या होत्या. शेफाली वर्मा 41 चेंडूत 62 धावा काढून बाद झाली. 20 षटकांच्या अखेरीस दिल्ली संघ 166 धावांवर बाद झाला.

