11 जणांचा जीव घेणाऱ्या चिन्नास्वामीवर होणार IPL चे सामने; RCB आणि KSCA ला हिरवा कंदील

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 3:26 PM IST

बंगळुरु IPL Matches at Chinnaswamy : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या उद्घाटन सामन्याचं आयोजन करण्याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र आता याबाबतचा अंतिम अहवाल समोर आला आहे. RCB आणि KSCA यांना IPL सामने आयोजित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. IPL 2026 चा पहिला सामना फक्त चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात 28 मार्च रोजी इथं हंगामातील पहिला सामना होणार आहे. त्यासाठी कर्नाटक सरकारनं अंतिम निर्णय दिला आहे.

कर्नाटक सरकारनं केएससीएला दिली होती 15 मार्चपर्यंतची मुदत : वास्तविक, आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीच्या विजयानंतर विजय परेडदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामध्ये 11 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यानंतर स्टेडियमच्या सुरक्षा व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्यानं विचार करुन न्यायमूर्ती डिकुन्हा समितीनं सुरक्षेशी संबंधित अनेक सूचना दिल्या होत्या. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) ला सर्व आवश्यक सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी 15 मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला होता आणि त्यांनी सर्व काम केलं आहे. या कारणास्तव KSCA ला आता सामने आयोजित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

RCB विरुद्ध CSK सामना चिन्नास्वामीमध्ये होणार : 12 मार्च रोजी, BCCI नं IPL 2026 साठी 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जारी केले. बोर्डानं जारी केलेल्या नवीन वेळापत्रकानुसार, IPL 2026 च्या सीझन ओपनर व्यतिरिक्त, 5 एप्रिल रोजी RCB आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) यांच्यातील सामना देखील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयोजित केला जाईल. IPL 2026 मध्ये चीनस्वामी स्टेडियममध्ये एकूण पाच सामने खेळले जातील. संघाचे उर्वरित दोन घरगुती सामने रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियमवर होणार आहेत. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या तारखा आता जाहीर झाल्या आहेत. अशा स्थितीत उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रकही लवकरच जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

रजत पाटीदार आरसीबीचा कर्णधार : RCB संघानं IPL 2025 च्या फायनलमध्ये पंजाब किंग्सचा पराभव करुन विजेतेपद पटकावलं. या मोसमात त्यांचा संघ विजेतेपद राखण्याच्या इराद्यानं प्रवेश करेल. यावेळीही आरसीबीचं नेतृत्व रजत पाटीदार करणार आहे. गेल्या वर्षी पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीनं 18 वर्षात प्रथमच ट्रॉफी जिंकली होती. आता आयपीएल 2026 मध्ये आरसीबीची कामगिरी कशी होतं हे पाहायचं आहे.

