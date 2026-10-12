जडेजानं ठोकलं शतक, नंतर जडेजाच्याच गोलंदाजीवर झाला आउट! रणजीत दिसला अनोखा क्षण
भारताचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजानं रणजी ट्रॉफीमध्ये आपला अनुभव आणि संयम दाखवत आपलं 16वं प्रथम-श्रेणी शतक झळकावलं.
Published : October 12, 2026 at 4:45 PM IST
राजकोट Ravindra Jadeja : भारताचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजानं रणजी ट्रॉफीमध्ये आपला अनुभव आणि संयम दाखवत आपलं 16वं प्रथम-श्रेणी शतक झळकावलं. राजकोटमध्ये छत्तीसगडविरुद्ध झालेल्या एलिट गट 'ब' च्या सामन्यात जडेजानं सात चौकारांसह 209 चेंडूंमध्ये 102 धावा केल्या. मात्र, सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी शतक पूर्ण केल्यानंतर तो जास्त वेळ खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही आणि सौराष्ट्रचा डाव 392 धावांवरच संपला.
जडेजा बाद झाला अन् संघाचा डाव संपला : जडेजाची ही खेळी अशा वेळी आली, जेव्हा सौराष्ट्रला मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी एका अनुभवी फलंदाजाची गरज होती. त्यानं संयमानं फलंदाजी करत आपलं शतक पूर्ण केलं. त्याच्या 102 धावांच्या खेळीनं संघाला बळ दिलं, पण डावातील शेवटचा फलंदाज म्हणून तो बाद झाल्यानं सौराष्ट्रचा डाव संपुष्टात आला.
𝟏𝟔𝐭𝐡 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓-𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐃𝐄𝐉𝐀! 💪 Ravindra Jadeja notches up a patient, rock-solid knock for Saurashtra vs Chhattisgarh in the Ranji Trophy 2026-27! #RanjiTrophy https://t.co/FEiraEzswa— Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2026
जडेजानंच जडेजाला केलं बाद : या सामन्यात जडेजाच्या विकेटनं एक रंजक घटना पहायला मिळाली. छत्तीसगडकडून खेळणाऱ्या धर्मेंद्रसिंह जडेजानंच रवींद्र जडेजाला बाद केलं. धर्मेंद्रसिंह एकेकाळी सौराष्ट्रकडून रवींद्र जडेजासोबत खेळला होता, पण आता ते वेगवेगळ्या संघांकडून खेळत आहेत. धर्मेंद्रसिंहनं रवींद्र जडेजाला झेलबाद करुन त्याच्या शानदार खेळीचा शेवट केला.
प्रेरक मांकडनंही झळकावलं शतक : सौराष्ट्रच्या पहिल्या डावात प्रेरक मांकड हा सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून उदयास आला. त्यानं 129 धावांची शानदार खेळी केली आणि संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. चिराग जानीनंही 83 धावा केल्या. मांकड आणि जानीच्या खेळीनं सौराष्ट्रच्या फलंदाजीला एक मजबूत पाया दिला, तर रवींद्र जडेजाच्या शतकानं धावसंख्येत आणखी भर घातली. सौराष्ट्रनं पहिल्या डावात 392 धावा केल्या. आता आपल्या संघाला मजबूत स्थितीत आणण्याची जबाबदारी छत्तीसगडच्या फलंदाजांवर असेल. राजकोटमध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात सौराष्ट्रचे गोलंदाज आपल्या संघाला पहिल्या डावात आघाडी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील.
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