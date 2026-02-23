अक्षर पटेलला प्लेइंग 11 मधून वगळल्यावरुन संघ व्यवस्थापनावर टीका; रविचंद्रन अश्विननं चांगलंच सुनावलं
Published : February 23, 2026 at 3:09 PM IST
अहमदाबाद R Ashwin on Axar Patel : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 76 धावांनी झालेल्या पराभवानंतर, टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनवर प्रश्नांचा भडिमार सुरु आहे. सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे उपकर्णधार अक्षर पटेलला संघातून वगळणे. भारताचा माजी स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विननं या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानं सांगितलं की अक्षरला इतक्या महत्त्वाच्या सामन्यातून का वगळण्यात आलं हे त्याला समजत नाही. सुपर-8 सामन्यात, डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्धच्या रणनीतीचा भाग म्हणून संघ व्यवस्थापनानं वॉशिंग्टन सुंदरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम ठेवलं. मात्र, सुंदर फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीत प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. त्यानं दोन षटकांत 17 धावा दिल्या आणि पाचव्या क्रमांकावर खेळताना फक्त 11 धावा काढल्या.
आयपीएलची रणनिती आयसीसीमध्ये चालणार नाही : अश्विन त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हणाला की, आयपीएलमध्ये, जिथं 14 सामने खेळले जातात, तिथं संघानं आयसीसी स्पर्धांमध्ये अधिक स्थिरता राखली पाहिजे. त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की अक्षर पटेल हा तुमचा टी-20 क्रिकेट एमव्हीपी (मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर) आहे. त्यानं संघासाठी जे केलं ते विसरता कामा नये. अश्विननं 2024 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याचं उदाहरण देत म्हटलं की, अशाच परिस्थितीत अक्षरनं एक महत्त्वाची खेळी केली आणि विराट कोहलीसोबत महत्त्वाची भागीदारी करुन भारताला 170 धावांच्या पुढं नेलं. कोहलीकडे नक्कीच अनुभव होता, पण अक्षरही कमी नाही. जर भारताकडे काही विकेट्स आणि मधल्या षटकांमध्ये स्थिरता असती तर ते लक्ष्याचा पाठलाग करु शकले असते.
सलग दुसऱ्या सामन्यासाठी बाहेर : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अक्षरला प्रथम नेदरलँड्सविरुद्ध विश्रांती देण्यात आली आणि नंतर त्याला सुपर-8 च्या महत्त्वाच्या सामन्यात स्थान देण्यात आलं नाही. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये झालेल्या पराभवानंतर निवडीचा वाद तीव्र झाला आहे. भारताचा उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा मार्ग अधिकच कठीण झाला आहे. संघाचा पुढील सामना 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झिम्बाब्वेविरुद्ध होईल. संघ व्यवस्थापन आपल्या निर्णयावर ठाम राहतो की अक्षर पटेल परततो हे पाहणं बाकी आहे.
