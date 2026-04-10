ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रवी शास्त्री स्टँडचं उद्घाटन; MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले...
मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रवी शास्त्री स्टँडचं उद्घाटन करण्यात आलं.
Published : April 10, 2026 at 12:42 AM IST
मुंबई Ravi Shastri Stand At Wankhede Stadium : 2011 साली जेव्हा भारतीय क्रिकेट संघानं 28 वर्षांनी क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला, त्यावेळेस संपूर्ण भारतीयांच्या कानावर जे अजिंक्य शब्द पडले, ते होते "धोनी फिनिशेष ऑफ इन स्टाईल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स" आणि हे शब्द होते रवी शास्त्री यांच्या समालोचनाचे. त्या क्षणाचं साक्षीदार स्टेडियम होतं वानखेडे स्टेडियम. आजवर वानखेडे स्टेडियमवर रवी शास्त्री यांनी कित्येक विक्रम केले आहेत. आज त्याच वानखेडे स्टेडियमवर रवी शास्त्री स्टॅन्ड उभा राहिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबईतल्या वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर महत्त्वाची उद्घाटनं पार पडली. यावेळी वानखेडे स्टेडियमवर तीन प्रवेशद्वारांची तर एका प्रेक्षकगृहाचं (स्टँड) उद्घाटन पार पडलं. दिलीप सरदेसाई प्रवेशद्वार, एकनाथ सोलकर प्रवेशद्वार, डायना एडलजी प्रवेशद्वार व रवी शास्त्री स्टँड यांचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
रवी शास्त्रींनी दिला अनेक आठवणींना उजाळा : यावेळी रवी शास्त्री यांनी अनेक आठवणींना उजाळा दिला, 1976 साली याच मैदान बसून त्यांनी रिचर्ड हेडली या महान गोलंदाजाला खेळताना पाहिलं होतं असं ते म्हणाले. पुढं पाच वर्षांनी त्यांचा डेब्यू हा याच मैदानावर झाला. वानखेडे स्टेडियम वर मारलेल्या एका ओव्हर मधील सहा षटकांविषयी बोलताना देखील रवी शास्त्रींनी आठवणी सांगितल्या. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "मॅच सुरु असताना सुनील गावस्कर यांनी तू बिनधास्त खेळ असा निरोप पाठवला होता. त्यानंतर मी आक्रमक खेळलो. बडोदा विरोधात मॅच होती. एका ओव्हरमध्ये मी चार षटकार मारले त्यानंतर मला असं वाटलं की मी आता सहाच्या सहा बॉलवर षटकार मारावेत. मी जो सहावा षटकार मारला तो तेव्हाचा नॉर्थ स्टॅन्ड मध्ये होता ज्याचं नाव आज रवी शास्त्री स्टॅन्ड करण्यात आलं आहे." त्यांनी या दिवसाचं श्रेय आपल्या कुटुंबियांना व चाहत्यांना दिलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा असून मला अनंद आहे की मुंबई क्रिकेटच्या खेळाडूंना आपण सन्मानित केलं. आज ज्यांच्या नावाचं प्रवेशद्वार आणि स्टॅन्डचं उद्घाटन माझ्या हस्ते झालं आहे या सर्व लोकांनी फक्त मुंबई नाही तर जगात भारताचं नाव मोठं केलं आहे." तसंच मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे कित्येक प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेले नाहीत मात्र सर्व प्रश्न मी मुख्यमंत्री असतानाच मार्गी लावेल, असे यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. याचबरोबर कार्यक्रमाच्या आयोजन बद्दल मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं त्यांनी विशेष कौतुक केलं.
आजचा दिवस इतिहास साजरा करण्याचा : तर याविषयी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले की, "आजचा दिवस आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा आहे. मुंबई क्रिकेटचा दैदिप्यमान इतिहास साजरा करण्याचा आजचा आमचा दिवस होता. आज ज्या खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला त्या सर्व खेळाडूंनी मुंबई क्रिकेटसाठी खूप मोठ योगदान दिलं आहे." तसंच लवकरच मुंबईकरांसाठी नवीन स्टेडियम उभं करु असंही यावेळी अजिंक्य नाईक म्हणाले.
हेही वाचा :