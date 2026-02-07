धक्कादायक...! LIVE क्रिकेट सामन्यात फलंदाजाला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; पाहा व्हिडिओ
क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरवणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. एका खेळाडूचं क्रिकेट सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं दुःखद निधन झालं आहे.
Published : February 7, 2026 at 3:40 PM IST
रत्नागिरी Pravin Pawar News : क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरवणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. रत्नागिरी शहरातील मारुती मंदिर परिसरात क्रीडासाहित्याचं दुकान चालवणारा आणि स्थानिक टेनिस क्रिकेटमधील नावाजलेला खेळाडू प्रविण बबन पवार याचं क्रिकेट सामना खेळत असतानाच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं दुःखद निधन झालं. वयाच्या अवघ्या 40व्या वर्षी काळानं त्याला अचानक हिरावून नेल्यानं रत्नागिरीच्या क्रीडा वर्तुळात हळहळ व्यक्त होत असून टेनिस क्रिकेटसाठी हा अक्षरशः काळा दिवस ठरल्याची भावना क्रिकेटप्रेमी व्यक्त करत आहेत.
मैदानावर नेमकं काय घडलं : रत्नागिरी शहराजवळ पोमेंडी बुद्रुक येथील रहिवासी असलेला प्रविण पवार हा एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून सर्वत्र परिचित होता. तालुक्यातील चिंचखरी इथं आयोजित करण्यात आलेल्या क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तो शुक्रवारी गेला होता. नेहमीप्रमाणे उत्साहानं मैदानात उतरलेला प्रविण फलंदाजीसाठी येत असताना अचानक त्याला चक्कर आली आणि काही क्षणांतच तो जमिनीवर कोसळला. ही घटना पाहताच मैदानावरील खेळाडू आणि प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसला. सहकाऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केलं. अचानक घडलेल्या या घटनेनं उपस्थितांवर शोककळा पसरली.
सहकाऱ्यांशी होते जिव्हळ्याचे संबंध : गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक टेनिस क्रिकेट स्पर्धांमध्ये प्रविण पवारनं आपल्या दमदार खेळानं वेगळी ओळख निर्माण केली होती. आक्रमक फलंदाज आणि विश्वासू गोलंदाज अशी त्याची ख्याती होती. मैदानावरील त्याची जिद्द, खेळावरील नितांत प्रेम आणि सहकाऱ्यांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध यामुळं तो सर्वांचा लाडका होता. शहरातील मारुती मंदिर परिसरातील 'युवा स्पोर्टस्' या दुकानाच्या माध्यमातून त्यानं असंख्य तरुणांना खेळासाठी प्रोत्साहित केलं. खेळाडूंना योग्य साहित्य उपलब्ध करुन देत त्यानं स्थानिक क्रीडा संस्कृती वाढवण्यात मोलाचं योगदान दिलं होतं. त्यामुळं व्यापारी आणि क्रीडा क्षेत्रातही त्याचा मोठा मित्र परिवार होता.
अचानक निधनामुळं सर्वत्र शोककळा : विशेष म्हणजे, सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी प्रवीणनं पत्रकारिता क्षेत्रातही काम केलं होतं. त्यामुळं समाजातील विविध घटकांशी त्याचा जवळचा संपर्क होता. सध्या तो कासोप परिसरात कुटुंबासह वास्तव्यास होता, तर पोमेंडी बुद्रुक इथं त्याचं मूळ घर आहे. त्याच्या वडिलांचंही काही महिन्यांपूर्वीच निधन झालं असताना कुटुंबावर आलेला हा आणखी एक आघात अत्यंत वेदनादायी ठरला आहे. प्रविण पवारच्या पश्चात आई, पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. त्याच्या अकाली निधनामुळं कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून रत्नागिरीतील क्रीडा वर्तुळातून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. एक उमदा खेळाडू, मनमिळावू व्यक्तिमत्त्व आणि तरुणांसाठी प्रेरणास्थान असलेला चेहरा काळाच्या पडद्याआड गेला असला, तरी त्याच्या आठवणी आणि क्रीडाप्रेम कायम रत्नागिरीकरांच्या मनात जिवंत राहणार आहेत.
