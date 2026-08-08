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रशीद खाननं मारला विकेटचा 'सिक्सर'; अफगाणिस्तानचा आयर्लंडवर सोपा विजय

आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेतील दुसरा सामना उत्तर आयर्लंडमधील ब्रेडी क्रिकेट क्लबमध्ये खेळला गेला.

IRE vs AFG 2nd ODI
रशीद खाननं मारला विकेटचा 'सिक्सर' (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 9:48 AM IST

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उत्तर आयर्लंड IRE vs AFG 2nd ODI : आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेतील दुसरा सामना उत्तर आयर्लंडमधील ब्रेडी क्रिकेट क्लबमध्ये खेळला गेला. या सामन्यात अफगाणिस्ताननं आयर्लंडचा 92 धावांनी पराभव करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. स्टार लेग-स्पिनर रशीद खाननं अफगाण संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं या सामन्यात सहा बळी घेत उल्लेखनीय कामगिरी केली. पावसामुळं सामना प्रत्येकी 47 षटकांचा करण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं आठ गडी गमावून 299 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात आयर्लंडचा संघ 207 धावांवर सर्वबाद झाला.

रशीद खाननं घेतले सहा बळी : रशीद खाननं या सामन्यात 7.4 षटकांत 34 धावा देत सहा बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. वनडे क्रिकेटमध्ये रशीद खाननं तिसऱ्यांदा एका डावात सहा बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे. या कामगिरीसह, त्यानं वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक सहा बळी घेण्याच्या बाबतीत चमिंडा वास, ट्रेंट बोल्ट आणि इम्रान ताहीर यांसारख्या गोलंदाजांना मागे टाकलं. या सर्वांनी वनडे सामन्यांमध्ये दोनदा सहा बळी घेतले आहेत. पाकिस्तानचा वकार युनिस पाच वेळा सहा बळी घेऊन या यादीत अव्वल स्थानी आहे. रशीद यापूर्वी 'द हंड्रेड' स्पर्धेत खेळत होता आणि तिथंही त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती.

केड कारमायकलच्या आयर्लंडसाठी सर्वाधिक धावा : 300 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, आयर्लंडचे फलंदाज या सामन्यात शरण गेले. केड कारमायकल वगळता, त्यांचा एकही फलंदाज मैदानावर टिकू शकला नाही. कारमायकलनं एक बाजू सांभाळून धरली आणि एकहाती 66 चेंडूंमध्ये 62 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. इतर खेळाडू, अँडी बाल्बिर्नी (36), बेन क्लिट्झ (27), कर्टिस कॅम्फर आणि लॉर्कन टकर (प्रत्येकी 23 धावा), यांनी थोडं योगदान दिलं, पण विजय मिळवण्यासाठी ते पुरेसं नव्हतं आणि आयर्लंड लक्ष्यापासून खूप दूर राहिलं.

इब्राहिम झद्राननं केल्या 84 धावा : तत्पुर्वी आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली. इब्राहिम झद्राननं 84 धावा करुन संघाचं नेतृत्व केलं, तर सेदिकुल्ला अटलनंही 45 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. हशमतुल्ला शाहिदी (36), रहमानुल्ला गुरबाज (32), रहमत शाह (३०) आणि अझमतुल्ला ओमरझाई यांनीही महत्त्वपूर्ण खेळी केली. आयर्लंडच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झाल्यास, मार्क अडायर आणि जय मुंद्रा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर गॅविन होए, हॅरी ट्रॅक्टर आणि कर्टिस कॅम्फर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

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RASHID KHAN SURPASSES
TRENT BOULT AND CHAMINDA VAAS
RASHID KHAN SIX WICKET HAUL
IRE VS AFG 2ND ODI
RASHID KHAN BOWLING RECORD

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