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रशीद खाननं घेतल्या 200 विकेट! क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा पृथ्वीवरील पहिलाच खेळाडू

अफगाणिस्तानचा दिग्गज गोलंदाज रशीद खाननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये 200 बळी घेणारा पहिला गोलंदाज बनून 29 ऑक्टोबर हा दिवस टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात कोरला.

Rashid Khan 200 Wickets
रशीद खाननं घेतल्या 200 विकेट (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 10:46 AM IST

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शारजाह Rashid Khan 200 Wickets : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा दिग्गज गोलंदाज रशीद खाननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये 200 बळी घेणारा पहिला गोलंदाज बनून 29 ऑक्टोबर हा दिवस टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात कोरला. अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना शारजाह इथं खेळला गेला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 221 धावा केल्या. जेव्हा अफगाण संघ गोलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा रशीद खाननं डावाच्या 9व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर ताडीवानाशे मरुमानीची विकेट घेऊन एक ऐतिहासिक कामगिरी केली.

रशीदनं आपल्या 120व्या सामन्यात घेतले 200 बळी : अफगाणिस्तान संघाचा स्टार खेळाडू आणि जागतिक क्रिकेटमधील सामना जिंकून देणारा गोलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा रशीद खान, सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थानी असून, त्याची गणना टी-20 आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमधील महान गोलंदाजांमध्ये केली जाते. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात 200 बळी पूर्ण करण्यासाठी रशीद खानला फक्त एका विकेटची गरज होती आणि त्यानं ताडीवानाशे मरुमानीला बाद करुन ऐतिहासिक कामगिरी केली. रशीद खाननं आपल्या 120 व्या टी-20 सामन्यात 13.99 च्या सरासरीनं 200 बळी पूर्ण केले.

टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज -

  • रशीद खान (अफगाणिस्तान) - 200 विकेट
  • आदिल रशीद (इंग्लंड) - 171 विकेट
  • एहसान खान (हाँगकाँग) - 165 विकेट
  • इश सोधी (न्यूझीलंड) - 165 विकेट
  • टिम साउथी (न्यूझीलंड) - 164 विकेट

रशीदनं फलंदाजीतही दाखवली चमक : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 5 धावांवर चार गडी गमावले. त्यानंतर अझमतुल्ला ओमरझाईनं शानदार 116 धावांची शतकी खेळी करुन संघाला 200 धावांच्या जवळ पोहोचवले. यानंतर रशीद खाननं शेवटच्या षटकात चार षटकार मारुन आणि केवळ सहा चेंडूंमध्ये नाबाद 25 धावा करुन धावसंख्या 221 उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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TAGGED:

200 WICKETS IN T20IS
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रशीद खान 200 विकेट
टी20 मध्ये 200 विकेट घेणार खेळाडू
लहान फॉरमॅटमध्ये 200 बळी

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