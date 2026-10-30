रशीद खाननं घेतल्या 200 विकेट! क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा पृथ्वीवरील पहिलाच खेळाडू
अफगाणिस्तानचा दिग्गज गोलंदाज रशीद खाननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये 200 बळी घेणारा पहिला गोलंदाज बनून 29 ऑक्टोबर हा दिवस टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात कोरला.
Published : October 30, 2026 at 10:46 AM IST
शारजाह Rashid Khan 200 Wickets : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा दिग्गज गोलंदाज रशीद खाननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये 200 बळी घेणारा पहिला गोलंदाज बनून 29 ऑक्टोबर हा दिवस टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात कोरला. अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना शारजाह इथं खेळला गेला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 221 धावा केल्या. जेव्हा अफगाण संघ गोलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा रशीद खाननं डावाच्या 9व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर ताडीवानाशे मरुमानीची विकेट घेऊन एक ऐतिहासिक कामगिरी केली.
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 🤩 Rashid Khan scales an uncharted peak in T20I history 🙌 📝: https://t.co/mK7zh05lWQ https://t.co/ShULXztSgN— ICC (@ICC) October 29, 2026
रशीदनं आपल्या 120व्या सामन्यात घेतले 200 बळी : अफगाणिस्तान संघाचा स्टार खेळाडू आणि जागतिक क्रिकेटमधील सामना जिंकून देणारा गोलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा रशीद खान, सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थानी असून, त्याची गणना टी-20 आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमधील महान गोलंदाजांमध्ये केली जाते. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात 200 बळी पूर्ण करण्यासाठी रशीद खानला फक्त एका विकेटची गरज होती आणि त्यानं ताडीवानाशे मरुमानीला बाद करुन ऐतिहासिक कामगिरी केली. रशीद खाननं आपल्या 120 व्या टी-20 सामन्यात 13.99 च्या सरासरीनं 200 बळी पूर्ण केले.
Rashid Khan becomes the first player in Men's T20 Internationals to reach 200 wickets 🙌 More 👉 https://t.co/mJeQNho903 https://t.co/8FSrNHdHQo— ICC (@ICC) October 30, 2026
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज -
- रशीद खान (अफगाणिस्तान) - 200 विकेट
- आदिल रशीद (इंग्लंड) - 171 विकेट
- एहसान खान (हाँगकाँग) - 165 विकेट
- इश सोधी (न्यूझीलंड) - 165 विकेट
- टिम साउथी (न्यूझीलंड) - 164 विकेट
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐈𝐍 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐉𝐀𝐇! 🤯 @rashidkhan_19 becomes the first-ever bowler to claim 200 wickets in T20I cricket! 👑 He reached this incredible milestone in his 120th innings, boasting an astonishing average of 13.96 and an economy rate of 6.13. His record also includes two five-wicket hauls, with best figures of 5/3! #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 29, 2026
रशीदनं फलंदाजीतही दाखवली चमक : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 5 धावांवर चार गडी गमावले. त्यानंतर अझमतुल्ला ओमरझाईनं शानदार 116 धावांची शतकी खेळी करुन संघाला 200 धावांच्या जवळ पोहोचवले. यानंतर रशीद खाननं शेवटच्या षटकात चार षटकार मारुन आणि केवळ सहा चेंडूंमध्ये नाबाद 25 धावा करुन धावसंख्या 221 उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
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