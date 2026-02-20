ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकात अफगाणिस्तानची 'हॅपी एंडिंग'; शेवटच्या सामन्यानंतर रशीद खान भावुक

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 39व्या सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं कॅनडाचा 82 धावांनी पराभव केला.

AFG vs CAN
अफगाणिस्तानची 'हॅपी एंडिंग' (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 9:17 AM IST

चेन्नई AFG vs CAN : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 39व्या सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं कॅनडाचा 82 धावांनी पराभव केला. या विजयानं अफगाणिस्तानच्या विश्वचषक मोहिमेचा शेवट झाला आणि अफगाणिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक जोनाथन ट्रॉट यांचा कार्यकाळही संपला. सामन्यानंतर, रशीद खान सामन्यानंतरच्या समारंभात खूप भावनिक झाला. त्यानं ट्रॉटचं खूप कौतुक केलं आणि संघाच्या यशाचं श्रेय त्याला दिलं.

रशीद खान ट्रॉटबद्दल काय म्हणाला? : ट्रॉटला निरोप देताना, रशीद खान म्हणाला की, गेल्या साडेचार वर्षांत अफगाणिस्तान क्रिकेटला नवीन उंचीवर नेण्यात ट्रॉटनं असाधारण भूमिका बजावली आहे आणि संघाच्या सध्याच्या स्थितीत ट्रॉटचं मार्गदर्शन एक प्रमुख घटक आहे. तो म्हणाला की ट्रॉटला जाताना पाहणं खूप भावनिक असलं तरी, आयुष्यात पुढं जाण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. सामनावीर इब्राहिम झद्रान यानंही आपला पुरस्कार प्रशिक्षक जोनाथन ट्रॉटला समर्पित केला आणि त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाचा संघावर मानसिक परिणाम : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील त्यांच्या संघाच्या कामगिरीबद्दल, रशीद खान म्हणाला की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवामुळं संघावर मानसिक परिणाम झाला आणि स्पर्धेत त्यांचं स्थान कमकुवत झालं. भविष्यासाठी त्यांना मधल्या फळीतील फलंदाजी आणि डेथ-ओव्हर गोलंदाजी सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यानं सांगितलं. शेवटी, रशीदने चेन्नई, अहमदाबाद आणि दिल्लीतील चाहत्यांचे मनापासून आभार मानले. तो म्हणाला की भारतातील चाहत्यांकडून मिळालेल्या प्रचंड प्रेमामुळं त्याला कधीही परदेशात खेळत असल्याचा अनुभव आला नाही. त्याला असं वाटलं की तो अफगाणिस्तानात मायदेशात खेळत आहे. त्यानं चाहत्यांना संघाला पाठिंबा देत राहण्याचं भावनिक आवाहन केलं.

कॅनडाविरुद्ध अफगाणिस्तानचा मोठा विजय : टॉस गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, अफगाणिस्ताननं इब्राहिम झद्रानच्या 56 चेंडूत नाबाद 95 धावांच्या स्फोटक खेळीमुळं 20 षटकांत 4 बाद 200 धावांचा मोठा आकडा गाठला. 201 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कॅनडाची सुरुवात खराब झाली, पॉवरप्लेमध्ये त्यांनी फक्त 33 धावांत तीन महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या. संघाला 20 षटकांत आठ विकेट गमावून केवळ 118 धावा करता आल्या. कर्णधार रशीद खाननंही शानदार गोलंदाजी केली आणि 19 धावांत दोन विकेट घेतल्या. टी-20 विश्वचषक इतिहासात धावांच्या बाबतीत अफगाणिस्तानचा हा चौथा सर्वात मोठा विजय ठरला.

