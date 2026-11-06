रणजीत त्रिपुराचा माजी विजेत्यांना धक्का! 133 धावांनी प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करत मिळवला पहिला विजय
रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत त्रिपुरानं बलाढ्य आणि माजी विजेता संघ सौराष्ट्रचा 133 धावांनी पराभव केला. या हंगामातील त्रिपुराचा हा पहिला विजय होता.
Published : November 6, 2026 at 10:43 AM IST
अगरतळा Tripura Beat Saurashtra : रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत त्रिपुरानं बलाढ्य आणि माजी विजेता संघ सौराष्ट्रचा 133 धावांनी पराभव केला. या हंगामातील त्रिपुराचा हा पहिला विजय होता, यापूर्वी त्यांनी आपले तिन्ही सामने गमावले होते. या सामन्यात, त्रिपुरानं पहिल्या डावात 268 धावा केल्या आणि सौराष्ट्रला केवळ 118 धावांवर गुंडाळलं. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या डावात 191 धावा करुन सौराष्ट्रसमोर 342 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात, सौराष्ट्रचा संघ दुसऱ्या डावात केवळ 208 धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्रिपुरानं हा सामना सहज जिंकला.
NEWS ALERT! Tripura beat former champions Saurashtra by 133 runs in the Ranji Trophy Elite Group B match at Agartala. https://t.co/bFEwBcHMHk— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
संदीप सरकारनं घेतले 8 बळी : त्रिपुराचा ऑफ-स्पिनर संदीप सरकारनं या सामन्यात आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीनं संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं पहिल्या डावात 15.5 षटकांत केवळ 48 धावांत 4 खेळाडूंना बाद करत शानदार गोलंदाजी केली. त्यानं दुसऱ्या डावातही आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत 26.3 षटकांत 81 धावा देऊन 4 बळी घेतले. यामुळं सामन्यात त्याचे एकूण 8 बळी झाले.
श्रीदाम पॉलनं दोन्ही डावांत झळकावली अर्धशतकं : त्रिपुरासाठी शानदार फलंदाजी करणाऱ्या श्रीदाम पॉलनं दोन्ही डावांत अर्धशतकं झळकावली. त्यानं पहिल्या डावात 86 धावा आणि दुसऱ्या डावात 50 धावा केल्या. बिक्रमजीत देबनाथनंही त्रिपुरासाठी 61 धावांची नाबाद शानदार खेळी केली, ज्यासाठी त्याला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं.
Tripura Won by 133 Run(s) #TPAvSAU #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/ooHlKbbXv3— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 5, 2026
कर्नाटक गुणतालिकेत अव्वल स्थानी : रणजी ट्रॉफीच्या एलिट गट 'ब' मध्ये कर्नाटक गुणतालिकेत अव्वल स्थानी कायम आहे. कर्नाटकनं दोन सामने जिंकले असून दोन अनिर्णित राखले आहेत, ज्यामुळं त्यांना एकूण 16 गुण मिळाले आहेत. हैदराबाद 14 गुणांसह दुसऱ्या, सौराष्ट्र 13 गुणांसह तिसऱ्या आणि पंजाब 12 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे.
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