रविवारपासून सुरु होणार घरगुती क्रिकेटचं महाकुंभ! पहिल्या दिवशी महाराष्ट्रातील तिन्ही संघ उतरणार मैदानात
रणजी ट्रॉफीचा 92वा हंगाम 11 ऑक्टोबर (रविवार) रोजी सुरु होत असून, एलिट डिव्हिजनमध्ये 32 संघ आणि प्लेट ग्रुपमध्ये सहा संघ सहभागी होतील.
Published : October 10, 2026 at 3:32 PM IST
मुंबई Ranji Trophy 2026 : रणजी ट्रॉफीचा 92वा हंगाम 11 ऑक्टोबर (रविवार) रोजी सुरु होत असून, एलिट डिव्हिजनमध्ये 32 संघ आणि प्लेट ग्रुपमध्ये सहा संघ सहभागी होतील. विजेतेपदाची शर्यत सुरु होत असताना, प्राथमिक फेरीत देशभरात 19 सामने खेळले जातील. 2025-26 मधील त्यांच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, गतविजेते जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगरमध्ये मध्य प्रदेशविरुद्ध आपल्या विजेतेपदाच्या बचावाला सुरुवात करतील.
कधी होणार सामने : एलिट ग्रुपमधील 32 संघांना प्रत्येकी आठ संघांच्या चार गटांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफीसाठीचा काळ वगळता लीगचे सामने दोन फेऱ्यांमध्ये खेळले जातील. पहिली फेरी 11 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चालेल, तर दुसरी फेरी जानेवारी 2027 मध्ये सुरु होईल. बाद फेरीचे सामने फेब्रुवारीमध्ये खेळले जातील आणि अंतिम सामना मार्चच्या सुरुवातीला होईल. संपूर्ण स्पर्धेत एकूण 138 सामने खेळले जातील, जे सहभागी संघांसाठी त्यांचं सातत्य दाखवण्याची आणि संघाची क्षमता तपासण्याची एक मोठी कसोटी असेल.
रणजी ट्रॉफी 2026-27 गट : एलिट डिव्हिजनमध्ये 32 संघ असून, त्यांची प्रत्येकी आठ संघांच्या चार गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.
- एलिट गट अ - बडोदा, बिहार, गोवा, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, विदर्भ
- एलिट गट ब - आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र, त्रिपुरा
- एलिट गट क - बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, सर्व्हिसेस
- एलिट गट ड - चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, रेल्वे, राजस्थान, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड
- प्लेट गट - अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम
𝘽𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙧𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 from these batters who topped the run-scoring charts last season 💯🙌 Who will make it to this list in Ranji Trophy 2026-27? 👌 #RanjiTrophy begins TOMORROW! @mflone_ https://t.co/BXLNjc9h0X— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 10, 2026
रणजी ट्रॉफी 92व्या हंगामाचं वेळापत्रक : एलिट डिव्हिजनचा पहिला टप्पा 11 ऑक्टोबर 2026 ते 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चालेल. मर्यादित षटकांच्या देशांतर्गत सामन्यांसाठी हंगामाच्या मध्यात विश्रांती घेतल्यानंतर, लीग टप्पा 17 जानेवारी 2027 रोजी पुन्हा सुरु होईल. गतविजेते जम्मू आणि काश्मीर मध्य प्रदेशविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करतील. पहिल्या फेरीतील इतर सामन्यांमध्ये, गोवा बडोद्याशी, मुंबई चंदीगडशी, बंगाल दिल्लीशी आणि सौराष्ट्र छत्तीसगडशी भिडतील.
पहिल्या फेरीचे सर्व सामने 11 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहेत -
- सिक्कीम विरुद्ध मेघालय - रंगपो (प्लेट)
- आंध्र विरुद्ध कर्नाटक - विजयवाडा
- अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध नागालँड - अहमदाबाद (प्लेट)
- बंगाल विरुद्ध दिल्ली - कल्याणी
- बिहार विरुद्ध उत्तर प्रदेश - राजगीर
- गोवा विरुद्ध बडोदा - पणजी
- गुजरात विरुद्ध ओडिशा - अहमदाबाद
- हरियाणा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश - रोहतक
- हैदराबाद विरुद्ध त्रिपुरा - हैदराबाद
- जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध मध्य प्रदेश - श्रीनगर
- झारखंड विरुद्ध केरळ - जमशेदपूर
- मिझोराम विरुद्ध मणिपूर - नडियाद (प्लेट)
- मुंबई विरुद्ध चंदीगड - मुंबई
- पंजाब विरुद्ध आसाम - मुल्लानपूर
- रेल्वे विरुद्ध उत्तराखंड - CCI, मुंबई
- राजस्थान विरुद्ध तामिळनाडू - जयपूर
- सौराष्ट्र विरुद्ध छत्तीसगड - राजकोट
- सर्विसेस विरुद्ध महाराष्ट्र - नवी दिल्ली
- विदर्भ विरुद्ध पाँडिचेरी - नागपूर
रणजी ट्रॉफी एलिट डिव्हिजन स्वरुप : एलिट डिव्हिजनमधील प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर सर्व संघांविरुद्ध सात साखळी सामने खेळेल. चार गटांपैकी प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरतील, ज्यामुळं बाद फेरीमध्ये एकूण आठ संघ असतील. उपांत्यपूर्व फेरीतील विजेते उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील आणि उर्वरित दोन संघ अंतिम सामन्यात विजेतेपदासाठी लढतील. प्लेट डिव्हिजनमध्ये स्वतंत्र साखळी आणि बाद फेरीची पद्धत असेल. रणजी ट्रॉफी प्रथम-श्रेणी स्वरुपानुसार खेळली जाते, म्हणजेच सामने साधारणपणे चार दिवस चालतात.
अनेक भारतीय स्टार खेळाडू उतरणार मैदानात : अनेक भारतीय खेळाडू मैदानात उतरतील. यात मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, सरफराज खान, रवींद्र जडेजा आणि मोहम्मद शमी आपापल्या राज्याच्या संघांसाठी खेळतील. न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेपूर्वी आपला फॉर्म परत मिळवण्यासाठी या खेळाडूंना पहिल्या फेरीतील सामने महत्त्वाचे आहेत, ज्यात राहुल, सिराज आणि जयस्वाल महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.
मुंबईनं सर्वाधिक वेळा जिंकलं जेतेपद : मुंबईनं सर्वाधिक वेळा, म्हणजेच 42 वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकली आहे. यात 12038 धावांसह वसीम जाफर हा रणजीच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. तर राजेंद्र गोयल 640 बळींसह सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे.
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