ETV Bharat / sports

38 संघ, 138 सामने... आजपासून देशांतर्गत क्रिकेटचं 'महाकुंभ' सुरु; तरुण खेळाडू छाप पाडण्यासाठी सज्ज

भारतीय क्रिकेटची प्रमुख घरगुती प्रथम श्रेणी स्पर्धा असलेल्या रणजी ट्रॉफीचा 2025-26 म्हणजेच 91वा हंगाम आज बुधवार, 15 ऑक्टोबर रोजी सुरु होत आहे.

Ranji Trophy 2025-26
आजपासून देशांतर्गत क्रिकेटचं 'महाकुंभ' सुरु (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Ranji Trophy 2025-26 : भारतीय क्रिकेटची प्रमुख घरगुती प्रथम श्रेणी स्पर्धा असलेल्या रणजी ट्रॉफीचा 2025-26 म्हणजेच 91वा हंगाम आज बुधवार, 15 ऑक्टोबर रोजी सुरु होत आहे. या स्पर्धेत एकूण 38 संघ सहभागी होतील, ज्यात एलिट डिव्हिजनमध्ये 32 संघ आणि प्लेट ग्रुपमध्ये सहा संघ असतील. स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीत एकूण 19 सामने खेळवले जातील. या हंगामात दोन भागांमध्ये 138 सामने होतील. गतविजेता विदर्भ आपला हंगाम नागालँडविरुद्ध खेळेल, तर मुंबईचा सामना जम्मू आणि काश्मीरशी होईल आणि गेल्या हंगामातील उपविजेता केरळ संघ महाराष्ट्राशी सामना करेल.

दिग्गजांच्या खेळाकडे लक्ष : या रणजी ट्रॉफी हंगामात इशान किशन, रजत पाटीदार, अभिमन्यू ईश्वरन आणि पृथ्वी शॉ सारख्या खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. तसंच हर्ष दुबे, उमरान मलिक, मोहम्मद शमी आणि नवदीप सैनी सारख्या गोलंदाजांवरही मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या जातील. यापूर्वी मुंबईकडून घरगुती क्रिकेट खेळलेला पृथ्वी शॉ या हंगामात महाराष्ट्राकडून खेळेल. दरम्यान, करुण नायर या हंगामात त्याची माजी होम टीम कर्नाटककडून खेळेल. गेल्या हंगामात विदर्भाच्या विजयात नायरनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

शार्दुल ठाकूर भूषवणार मुंबईचं कर्णधारपद : विक्रमी 42 वेळा रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई संघ या हंगामात नवीन कर्णधार शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. गेल्या हंगामात उपांत्य फेरीत गतविजेत्या आणि इराणी कप विजेत्या विदर्भाकडून पराभव पत्करल्यानंतर, मुंबई या हंगामात आपलं वर्चस्व पुन्हा मिळविण्यासाठी उत्सुक असेल. माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे या हंगामात मुंबईच्या संघाचा भाग आहे. तर 20 वर्षांत पहिल्यांदाच पुजारा या स्पर्धेत खेळणार नाही.

मुंबई विजयाचा प्रबळ दावेदार : 42 वेळा विजेता मुंबई पुन्हा एकदा जेतेपदाच्या प्रबळ दावेदार म्हणून स्पर्धेची सुरुवात करेल. गतविजेता विदर्भ देखील सहजपणे जेतेपद गमावू इच्छित नाही. शिवाय केरळ, सौराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू आणि कर्नाटक सारखे संघ त्यांचं वैभव परत मिळविण्यासाठी किंवा एक नवीन अध्याय लिहिण्यास उत्सुक असतील.

तरुण खेळाडू उमटवणार ठसा : अनेक तरुण खेळाडू या राष्ट्रीय स्पर्धेत आपला ठसा उमटवण्यास उत्सुक असतील. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेचं महत्त्व आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (WTC) गुण पाहता, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या नुकत्याच संपलेल्या मालिकेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या 15 जणांच्या संघात भारत बदल करेल अशी शक्यता कमी आहे. फ्युचर टूर प्रोग्रामनुसार नोव्हेंबरनंतर भारताची पुढील कसोटी मालिका 2026 मध्ये होणार आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये अनेक तरुण खेळाडू आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करतील. यात फलंदाज आर. स्मरन (कर्नाटक), आंद्रे सिद्धार्थ (तामिळनाडू), यश धुल (दिल्ली), प्रियांश आर्य (दिल्ली), वैभव सूर्यवंशी (बिहार), आयुष म्हात्रे (मुंबई), दानिश मालेवार (विदर्भ) गोलंदाज हर्ष दुबे (विदर्भ), अधेन अ‍ॅपल टॉम (केरळ), मानव सुथार (राजस्थान) आणि गुर्जपनीत सिंग (तामिळनाडू) यांचा समावेश आहे.

  • 2025-26 रणजी ट्रॉफी हंगामाचं स्टार स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. तर याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

हेही वाचा :

  1. अफगाणिस्ताननं रचला इतिहास, ODI सामन्यात 200 धावांनी विजय; प्रतिस्पर्ध्यांचा 93 धावांत खुर्दा
  2. टीम इंडियानं पाचव्या दिवशी जिंकली दिल्ली कसोटी; वेस्ट इंडिजचा 2-0 नं सफाया
  3. दुसऱ्या डावात कॅरोबियन फलंदाजांनी टीम इंडियाला झुंजवलं; सामना जिंकण्यासाठी भारताला आणखी 58 धावांची गरज

TAGGED:

RANJI TROPHY 2025 26
RANJI TROPHY SCHEDULE
RANJI TROPHY TEAM PLAYERS
RANJI TROPHY LIVE STREAMING
RANJI TROPHY 91ST SEASON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.