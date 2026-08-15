गर्लफ्रेंडला मेसेज करणं पडलं भारी; BCCI नं क्रिकेटपटूवर ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड
क्रिकेट सामन्यादरम्यान मोबाईल फोनवरुन आपल्या प्रेयसीला संदेश पाठवणं एका क्रिकेटपटूला चांगलंच महागात पडलं आहे.
Published : August 15, 2026 at 1:11 PM IST
चेन्नई : क्रिकेट सामन्यादरम्यान मोबाईल फोनवरुन आपल्या प्रेयसीला संदेश पाठवण्याचं तामिळनाडूच्या एका क्रिकेटपटूचं कृत्य त्याला महागात पडलं आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) भ्रष्टाचारविरोधी आणि सुरक्षा पथकानं (ACSU) नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्या खेळाडूला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. इतकंच नाही, तर त्याच्यावर तामिळनाडू प्रीमियर लीग (TNPL) मध्ये खेळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा 26 वर्षीय खेळाडू तामिळनाडूसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळला आहे, परंतु चालू असलेल्या तपासामुळं त्याची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
क्रिकेटपटूवर शिस्तभंगाची कारवाई : हे प्रकरण खेळाडू आणि सामना अधिकारी क्षेत्राशी (PMOA) संबंधित आहे, जो मैदानातील एक प्रतिबंधित भाग आहे, जिथं मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच किंवा इतर कोणत्याही संवाद साधनांना परवानगी नाही. एसीएसयूनं या उल्लंघनाची माहिती तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनला (TNCA) दिली, ज्यानंतर त्या क्रिकेटपटूवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली.
तामिळनाडूसाठी झळकावली दोन अर्धशतकं : तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितलं की, संबंधित खेळाडू डावखुरा फलंदाज असून त्यानं गेल्या रणजी ट्रॉफी हंगामात तामिळनाडूसाठी दोन अर्धशतकं झळकावली होती. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तो क्रिकेटपटू सामन्यादरम्यान आपल्या प्रेयसीला मेसेज पाठवत होता.
त्यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या त्याच्यावर भ्रष्टाचार, मॅच फिक्सिंग किंवा सट्टेबाजीचे कोणतेही आरोप नाहीत. ही कारवाई करण्याचं कारण म्हणजे, त्यानं पीएमओए (PMOA) मध्ये मोबाईल फोन वापरुन स्थापित नियमांचं उल्लंघन केलं. तपास सुरू असल्याचं सांगून तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशननं खेळाडूचं नाव उघड करण्यास नकार दिला. तामिळनाडू प्रीमियर लीगमधून त्याच्यावरील बंदीचा कालावधी अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
बीसीसीआयचा पीएमओए (PMOA) नियम काय : बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफनं पीएमओए (PMOA) मध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी आपले मोबाईल फोन आणि स्मार्टवॉच बंद करुन नियुक्त सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे जमा करणं आवश्यक आहे. सामन्यादरम्यान संघातील सदस्य आणि बाहेरील व्यक्ती यांच्यात अनधिकृत संपर्काची शक्यता टाळणं हा यामागील उद्देश आहे. तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या स्वरुपामुळं ACSU नं गेल्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील देखरेख अधिक कडक केली आहे. खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ यांनाही स्मार्ट ग्लासेस आणि स्मार्ट गॉगल्सबद्दल इशारा देण्यात आला आहे, कारण त्यांच्याद्वारे थेट ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड किंवा प्रसारित केला जाऊ शकतो.
यापूर्वी, आयपीएल (IPL) 2026 दरम्यान, राजस्थान रॉयल्स (RR) संघाचे व्यवस्थापक रोमी भिंदर अशाच प्रकारच्या उल्लंघनात सामील होते. गुवाहाटी इथं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) विरुद्धच्या सामन्यादरम्यान ते डगआऊटमध्ये मोबाईल फोन वापरताना दिसले होते. त्यांचं स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळल्यानं, बीसीसीआयनं त्यांच्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि इशारा दिला. सध्याच्या प्रकरणात, ही कारवाई एक पाऊल पुढं गेली आहे, कारण या तामिळनाडूच्या क्रिकेटपटूवर दंड आकारण्यात आला आहे आणि त्याला TNPL मध्ये खेळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
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