तेलंगणामध्ये क्रिकेटचा नवा अध्याय! रामोजी ग्रुपनं करोडो रुपयांत विकत घेतला हैदराबाद संघ
हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशननं (HCA) शनिवारी (23 मे) TG20 लीगसाठी फ्रँचायझी मालकांची घोषणा केली. एचसीए-व्यवस्थापित लीगमधील संघांसाठी हैदराबादमध्ये बोली प्रक्रिया पार पडली.
Published : May 24, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद TG20l League : हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशननं (HCA) शनिवारी (23 मे) TG20 लीगसाठी फ्रँचायझी मालकांची घोषणा केली. एचसीए-व्यवस्थापित लीगमधील संघांसाठी हैदराबादमध्ये बोली प्रक्रिया पार पडली. यात आठ फ्रँचायझी निश्चित झाल्या असून या आठ संघांसाठी तेरा कंपन्या स्पर्धेत होत्या.
TG20 लीगसाठी 8 फ्रँचायझी : या बोली प्रक्रियेत रामोजी ग्रुपची कंपनी असलेल्या उषोदय एंटरप्रायझेसनं सर्वाधिक बोली लावली. त्यांनी हैदराबाद फ्रँचायझी तब्बल 7.5 कोटी रुपयांना विकत घेतली, तर एमएस बुरुगु इन्फ्रानं रंगारेड्डी फ्रँचायझी 7.2 कोटी रुपयांना विकत घेतली. तर वारंगल फ्रँचायझी बेन ग्लोबल रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडनं 6.55 कोटी रुपयांना खरेदी केली. वृंदा इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडनं मेडक फ्रँचायझी 6.33 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नलगोंडा फ्रँचायझी किशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडनं 5.06 कोटी रुपयांना खरेदी केली. ईआयपीएल ग्रुप आणि तिबारुमल यांनी 4.57 कोटींना करीमनगर फ्रँचायझी विकत घेतली. महबूबनगर फ्रँचायझी वीर भद्रा स्टील्सनं 4.50 कोटींना विकत घेतली. याशिवाय खम्मम फ्रँचायझी अन्विता ग्रुपनं 4.44 कोटींना विकत घेतली.
TG20 लीगचं उद्दिष्ट : ही तेलंगणातील पहिली टी-20 क्रिकेट लीग असून, यात एकूण 8 फ्रँचायझी सहभागी होत आहेत. या दक्षिण राज्यातील देशांतर्गत क्रिकेटच्या एका नव्या पर्वाची ही सुरुवात आहे. राज्यातील प्रतिभावान क्रिकेटपटूंना संधी देणं आणि ग्रामीण भागातील क्रिकेटपटूंची क्षमता समोर आणणं, हे या लीगचं उद्दिष्ट आहे. उषोदय एंटरप्रायझेसचे संचालक जी. संबाशिव राव म्हणाले की, ते TG20 ला तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहतात.
TG20 लीग कधी सुरु होईल? : टीसीएम स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट, देशातील एक नामांकित स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी, या लीगसाठी अधिकृत इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणून काम करत आहे. लीगचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी, एचसीएनं (HCA) तामिळनाडू प्रीमियर लीगचे माजी सीईओ प्रसन्ना कन्नन यांची लीगचे ऑपरेशन्स प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. TG20 लीग 20 जून ते 11 जुलै दरम्यान उप्पल येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये आयोजित केली जाईल.
खेळाडूंचा लिलाव कधी होणार? : एचसीएनं जाहीर केलं आहे की, खेळाडूंचा लिलाव 7 जून रोजी होईल, ज्यामध्ये एचसीएनं निवडलेले खेळाडू सहभागी होतील. त्यांनी सांगितलं की, खेळाडू आपली किमान किंमत 50,000 रुपये ते 5 लाख रुपये दरम्यान ठेवू शकतात. एचसीएनं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, प्रत्येक फ्रँचायझीसाठी खेळाडू खरेदी करण्याकरिता 60 लाख रुपयांची मर्यादा असेल. राष्ट्रीय क्रिकेटपटू तिलक वर्मा आणि मोहम्मद सिराज हे देखील लिलावात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. ही लीग स्टार स्पोर्ट्स तेलुगू आणि जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल.
उषोदय एंटरप्रायझेसच्या संचालकांना अभिमान : एक अव्वल फ्रँचायझी मिळाल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना, उषोदय एंटरप्रायझेसचे संचालक संबाशिव राव म्हणाले की, TG20 मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याचा त्यांना अभिमान आहे. राव म्हणाले, "ग्रामीण भागातील क्रिकेटपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही 2006 मध्ये 'ईनाडू चॅम्पियन कप क्रिकेट' सुरु केला. 'ईनाडू क्रिकेट कप'ची 2010 मध्ये 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 2013 मध्ये 'गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा म्हणून नोंद झाली. आम्ही TG20 ला तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सुवर्णसंधी मानतो."
तरुण खेळाडूंसाठी एक सुवर्णसंधी : एचसीएचे सचिव जीवन रेड्डी यांनी उद्घाटनपर TG20 लीगचं वर्णन तेलंगणा क्रिकेटच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक क्षण असं केलं. रेड्डी म्हणाले, "TG20 ही केवळ एक लीग नाही. ही एक दीर्घकाळ टिकणाऱ्या क्रिकेट परिसंस्थेचा पाया आहे, जी प्रतिभा विकसित करण्यासाठी, संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि संपूर्ण तेलंगणामध्ये खेळाचा स्तर उंचावण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे."
हेही वाचा :