13 सिक्सर, 8 चौकार... कर्णधारानं 48 चेंडूत ठोकल्या 132 धावा; संघाचा 131 धावांनी विजय
युवा क्रिकेटपटू रजत पाटीदारनं आपल्या दमदार खेळीनं पुन्हा एकदा इतिहास रचला. त्यानं आपल्या संपूर्ण खेळीत चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला.
Published : November 16, 2026 at 3:17 PM IST
न्यू चंदीगढ Rajat Patidar : युवा क्रिकेटपटू रजत पाटीदारनं आपल्या दमदार खेळीनं पुन्हा एकदा इतिहास रचला. त्यानं आपल्या संपूर्ण खेळीत चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. त्याचा स्ट्राईक रेट जवळपास 300 होता. रजत पाटीदारनं असा विक्रम केला जो इतर कोणत्याही फलंदाजाला जमला नव्हता. त्याच्या खेळीमुळं मध्य प्रदेशनं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये 250 धावा केल्या आणि दणदणीत विजय मिळवला.
THE ABSOLUTE MAYHEM BY RAJAT PATIDAR IN THE SMAT. 🤯 https://t.co/UjC77r2RFS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026
THE ABSOLUTE MAYHEM BY RAJAT PATIDAR IN THE SMAT. 🤯 https://t.co/UjC77r2RFS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026
रजत पाटीदारनं अवघ्या 41 चेंडूंमध्ये झळकावलं धमाकेदार शतक : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरु आहेत. मध्य प्रदेश आणि आसाम यांच्यातील सामन्यात मध्य प्रदेशनं प्रथम फलंदाजी केली. सुरुवातीला विकेट पडल्यानंतर, संघाचा कर्णधार असलेला रजत पाटीदार फलंदाजीसाठी आला. त्यानं वादळी शैलीत फलंदाजीला सुरुवात केली. त्यानं अवघ्या 25 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि त्यानंतर चौकार आणि षटकारांची सुरुच ठेवली. रजतनं अवघ्या 41 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. त्यानंतरही त्याची चमकदार कामगिरी सुरुच राहिली.
“𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐨𝐧,” says Rajat Patidar from SMAT! 💪🔥 📸: JioHotstar | #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/aotGUqH7sS— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 16, 2026
48 चेंडूंमध्ये केल्या नाबाद 135 धावा : या सामन्यात रजत पाटीदारनं केवळ 48 चेंडूंमध्ये 135 धावा केल्या आणि तो नाबाद राहिला. त्याच्या खेळीत 13 षटकार आणि आठ चौकारांचा समावेश होता. त्यानं 281.25 च्या स्ट्राईक रेटनं धावा केल्या आणि मध्य प्रदेशला 250 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. रजतनं डावाच्या 19व्या षटकात एक चौकार आणि चार षटकार मारले.
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये शतक झळकावणारा मध्य प्रदेशचा पहिला फलंदाज : विशेष म्हणजे, यापूर्वी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशच्या कोणत्याही फलंदाजानं शतक झळकावलं नव्हतं. यापूर्वी, 2021 मध्ये, रजत पाटीदारनं 96 धावा केल्या होत्या आणि त्याचं शतक केवळ चार धावांनी हुकलं होतं. आता, रजत पाटीदार या स्पर्धेत शतक झळकावणारा मध्य प्रदेशचा पहिला आणि एकमेव खेळाडू ठरला आहे. रजत पाटीदारच्या आगमनानंतर धावगतीत झालेली वाढ यावरुन समजू शकते की, पहिल्या 7.4 षटकांत संघाची धावसंख्या 57 धावा होती आणि तीन गडी बाद झाले होते, परंतु 20 षटकांच्या अखेरीस संघानं 250 धावांचा टप्पा गाठला. प्रत्युत्तरात आसामचा संघ अवघ्या 119 धावांवर सर्वबाद झाला.
हेही वाचा :