T20 विश्वचषक फायनलसाठी भारतीय रेल्वेची तयारी, मुंबईतील अनेक स्थानकांवरुन धावणार विशेष ट्रेन; पाहा वेळापत्रक

क्रिकेट चाहत्यांच्या प्रवासाची सोय करण्यासाठी आणि अचानक गर्दी वाढल्यानं त्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रेल्वे विशेष गाड्या चालवणार आहे.
Published : March 7, 2026 at 9:35 AM IST
मुंबई Special Trains For Final : भारतीय क्रिकेट संघ टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पोहोचला आहे. भारतीय संघ आता 8 मार्च (रविवार) रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार आहे. देशभरातील क्रिकेट चाहते टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादला येतील. अशातच विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यापूर्वी विमान प्रवास महाग होतो आणि रेल्वेची तिकिटं उपलब्ध नसतात. तरी देखील अनेक क्रिकेट चाहते विश्वचषकाचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी अनेक किलोमीटर प्रवास करतात. भारत-न्यूझीलंडचा अंतिम सामना लक्षात घेऊन, पश्चिम रेल्वेनं मुंबई सेंट्रल आणि अहमदाबाद दरम्यान विशेष दरात दोन सुपरफास्ट विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
For the convenience of passengers and to meet the travel demand during Holi, Western Railway to run Special Trains between Mumbai Central and Ahmedabad.— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) March 6, 2026
The booking dates for train nos. 09027 and 09028 will open on 06.03.2026, whereas, the booking dates for train nos. 09021 and… pic.twitter.com/j164qxg0aQ
क्रिकेट चाहत्यांसाठी एसी विशेष ट्रेन : क्रिकेट चाहत्यांच्या प्रवासाची सोय करण्यासाठी आणि अचानक गर्दी वाढल्यानं त्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रेल्वे विशेष गाड्या चालवणार आहे. पश्चिम रेल्वेनं दिलेल्या माहितीप्रमाणे ट्रेन क्रमांक 09027/09028 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल (2 फेऱ्या) चालवण्यात येणार आहे. यात ट्रेन क्रमांक 09027 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद स्पेशल शनिवार, 7 मार्च 2026 रोजी रात्री 11:45 वाजता मुंबई सेंट्रलवरुन निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 08:30 वाजता अहमदाबादला पोहोचेल. त्याचप्रमाणे, ट्रेन क्रमांक 09028 अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल स्पेशल सोमवारी, 9 मार्च 2026 रोजी पहाटे 03:00 वाजता अहमदाबादहून निघेल आणि त्याच दिवशी सकाळी 11:15 वाजता मुंबई सेंट्रलला पोहोचेल. ही ट्रेन दोन्ही दिशेनं बोरिवली, वापी, सुरत, भरुच आणि वडोदरा स्टेशनवर थांबेल. या ट्रेनमध्ये फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर आणि एसी 3-टियर कोच असतील.
सामन्याच्या दिवशीही सकाळी ट्रेन : तसंच ट्रेन क्रमांक 09021/09022 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल (2 फेऱ्या) ही सामन्याच्या दिवशी सकाळी चालवण्यात येणार आहे. यात ट्रेन क्रमांक 09021 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी स्पेशल रविवार, 8 मार्च 2026 रोजी सकाळी 6:20 वाजता मुंबई सेंट्रलहून निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी 12:40 वाजता अहमदाबादला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ट्रेन क्रमांक 09022 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल स्पेशल रविवार, 8 मार्च 2026 रोजी दुपारी 3:10 वाजता अहमदाबादहून निघेल आणि त्याच दिवशी रात्री 9:45 वाजता मुंबई सेंट्रलला पोहोचेल. ही ट्रेन दोन्ही दिशांना बोरिवली, वापी, सुरत, भरुच आणि वडोदरा स्थानकांवर थांबेल. या ट्रेनमध्ये विस्टाडोम, एक्झिक्युटिव्ह अनुभूती, एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार आणि एसी चेअर कार कोच असतील. ट्रेन क्रमांक 09027-09028 चं बुकिंग 6 मार्च 2026 पासून सुरु झालं आहे. त्याच वेळी, ट्रेन क्रमांक 09021-09022 चं बुकिंग 07 मार्चपासून सर्व पीआरएस काउंटर आणि आयआरसीटीसी वेबसाइटवर सुरु होईल.
🏏🚆 Special Trains for T20 Men’s World Cup Final— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) March 6, 2026
To clear the extra rush of passengers during the T20 Men’s World Cup Final, AC Superfast Special Trains on Demand (TOD) on Special Fare will run between Bandra Terminus – Ahmedabad.
🔹 Train No. 09029 | Bandra Terminus –…
वांद्रे वरुनही धावणार ट्रेन : ट्रेन क्रमांक 09029 वांद्रे टर्मिनस - अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 8 मार्च (रविवार) रोजी मध्यरात्री 12:05 वाजता वांद्रे टर्मिनस येथून निघेल आणि अहमदाबादला सकाळी 8:40 वाजता पोहोचेल. ही ट्रेन सुरत आणि वडोदरा स्थानकांवरही थांबेल. याशिवाय ट्रेन क्रमांक 09043 वांद्रे टर्मिनस - अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 9 मार्च (सोमवार) रोजी दुपारी 2:30 वाजता वांद्रे टर्मिनस येथून निघेल आणि सुरत आणि वडोदरा मार्गे रात्री 10:55 वाजता अहमदाबादला पोहोचेल.
