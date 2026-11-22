पहिल्याच सामन्यात सलग 4 विकेट घेत 9 चेंडूत घेतले 5 बळी! रेल्वेच्या गोलंदाजाचा कहर
सय्यद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी 2026 मध्ये रेल्वेचा सामना सौराष्ट्रशी झाला. यात आपला पहिलाच सामना खेळणाऱ्या गोलंदाजानं कहर केला.
Published : November 22, 2026 at 3:39 PM IST
इंदौर 4 Wickets in 4 Balls : सय्यद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी 2026 मध्ये रेल्वेचा सामना सौराष्ट्रशी झाला. इंदौरच्या डेली कॉलेज मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात रेल्वेचा वेगवान गोलंदाज जमशेद आलमनं कहर केला. 23 वर्षीय जमशेद आलमचं हे टी-20 पदार्पण होतं आणि त्यानं ते अविस्मरणीय बनवलं. त्यानं सलग चार चेंडूंमध्ये चार बळी घेत नऊ चेंडूंमध्ये, म्हणजेच केवळ 10 चेंडूंच्या आत पाच बळी घेऊन. टी-20 पदार्पणात पाच बळी घेणारा जमशेद आलम हा सहावा भारतीय गोलंदाज आहे. पण 10 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये पाच बळी घेणारा तो पहिला भारतीय गोलंदाज आहे.
भारताचा पहिला आणि जगातील तिसरा गोलंदाज : क्रिकइन्फोच्या डेटाबेसनुसार, पुरुषांच्या टी-20 मध्ये नऊपेक्षा कमी चेंडूंमध्ये पाच बळी घेणारे जगात फक्त दोनच गोलंदाज आहेत. पहिलं नाव आहे इंडोनेशियाच्या गेडे प्रियंदनाचं, ज्यानं 2025 मध्ये कंबोडियाविरुद्ध 6 चेंडूंमध्ये 5 बळी घेतले. दुसरं नाव आहे फिनलंडच्या महेश तांबेचं, ज्यानं 2025 मध्ये एस्टोनियाविरुद्ध 8 चेंडूंमध्ये 5 बळी घेतले. याचा अर्थ, जमशेद आलम हा टी-20 मध्ये 10 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये 5 बळी घेणारा जगातील तिसरा गोलंदाज आहे.
The start of something bigger? Railways' 23-year-old right-arm medium pacer Jamshed Alam had a dream T20 debut as he became the third Indian bowler to take four wickets in four balls in the format 🔗 https://t.co/mG5aCV3VkL https://t.co/lNJPrN06ZT— Cricinfo (@cricinfo) November 22, 2026
टी-20 मध्ये 4 चेंडूंमध्ये 4 बळी घेणारा तिसरा भारतीय : SMAT 2026 मध्ये सौराष्ट्रविरुद्ध जमशेद आलमच्या पराक्रमात आणखी एक करिष्मा आहे. त्यानं आपल्या 5 पैकी 4 बळी सलग 4 चेंडूंमध्ये घेतले. यामुळं तो टी-20 मध्ये सलग 4 चेंडूंमध्ये 4 बळी घेणारा तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, कर्नाटकच्या अभिमन्यू मिथुननं हरियाणाविरुद्ध ही कामगिरी केली होती, तर विदर्भाच्या दर्शन नळकांडेनं 2021 मध्ये कर्नाटकविरुद्ध 4 चेंडूंमध्ये 4 बळी घेतले होते.
4 चेंडूंमध्ये कोणत्या फलंदाजांच्या घेतल्या विकेट : आपल्या टी-20 पदार्पणात, 23 वर्षीय वेगवान गोलंदाज जमशेद आलमनं सौराष्ट्रच्या डावातील चौथ्या षटकात सलग चार चेंडूंमध्ये हरविक देसाई, प्रेरक मांकड, रुचित अहिर आणि समर गज्जर यांचे बळी घेतले. त्यानं षटकाच्या तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या चेंडूंवर या चारही फलंदाजांना बाद केलं. पुढच्याच षटकात त्यानं सिद्धार्थ राणाची विकेट घेऊन आपले पाच बळी पूर्ण केले, ज्यामुळं 183 धावांचं लक्ष्य गाठताना 30 धावांत 6 गडी गमावून सौराष्ट्र संघ कठीण परिस्थितीत सापडला.
जमशेद आलमचा कहर, रेल्वेनं सौराष्ट्रला हरवलं : जमशेद आलमनं 1.3 षटकांत 8 धावा देऊन आपले पाच बळी घेतले. त्यानंतर त्यानं आपल्या कोट्यातील चार षटकं पूर्ण केली, पण त्याला पुढं कोणतंही यश मिळवता आलं नाही. जमशेद आलमच्या या प्रभावी गोलंदाजीमुळं, 20 षटकांत 183 धावांचं लक्ष्य गाठताना सौराष्ट्र संघ 29 धावांनी सामना हरला.
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