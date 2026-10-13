रायगडच्या सुवर्णकन्या आरती दळवीचं गोरेगावमध्ये जंगी स्वागत; आशियाई मास्टर स्विमिंग स्पर्धेत सहा सुवर्ण आणि एका रौप्यपदकाची कमाई
बेंगळुरूतील आशियाई मास्टर्स जलतरण स्पर्धेत रायगडच्या आरती दळवीने सहा सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक पटकावलं. या उल्लेखनीय यशाबद्दल गोरेगावकरांनी भव्य मिरवणूक काढून तिचं जंगी स्वागत केलं.
Published : October 13, 2026 at 3:53 PM IST
रायगड : जिद्द असेल, मेहनतीची तयारी असेल आणि ध्येय गाठण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल, तर यशाला गवसणी घालता येते. याचाच प्रत्यय रायगडच्या एका सुवर्णकन्येने आपल्या दमदार कामगिरीतून दिला आहे. जलतरणाच्या तलावात आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवत आरती दळवी हिने (Aarti Dalvi) थेट आशियाई स्तरावर रायगडचा झेंडा उंचावला आहे. बेंगळुरू येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या आशियाई मास्टर स्विमिंग स्पर्धेत आरतीने तब्बल सहा सुवर्णपदके आणि एका रौप्यपदकाची कमाई केली. तिच्या या चमकदार यशाने रायगड जिल्ह्याची मान अभिमानाने उंचावली आहे. आपल्या लाडक्या कन्येच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचा आनंद साजरा करण्यासाठी गोरेगावकरांनी तिचं जंगी स्वागत केलं. ढोल-ताशांचा गजर, फुलांची उधळण, भव्य मिरवणूक आणि अभिनंदनाचा वर्षाव अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात रायगडच्या या सुवर्णकन्येचा गौरव करण्यात आला. पाहूया, आरती दळवीच्या यशाची आणि गोरेगावकरांच्या अभिमानाची ही विशेष कहाणी...
सुवर्णपदकांच्या झळाळीने रायगडचा गौरव : स्वप्न पाहणं सोपं असतं; मात्र त्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी लागते ती कठोर मेहनत, सातत्य, शिस्त आणि अपार जिद्द! आरती दळवी हिनं आपल्या क्रीडाप्रवासातून याच गोष्टींची प्रचिती दिली आहे. बेंगळुरू येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या आशियाई मास्टर स्विमिंग स्पर्धेत आरतीनं एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सहा सुवर्णपदकांवर आपलं नाव कोरलं आहे. यासोबतच एका रौप्यपदकाची कमाई करत तिनं आपल्या उत्कृष्ट जलतरण कौशल्याची ताकद सिद्ध केली.आशियाई स्तरावरील स्पर्धेत अशी उल्लेखनीय कामगिरी करणं ही केवळ एका खेळाडूची वैयक्तिक उपलब्धी नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. आरतीच्या या यशामुळं गोरेगावचे नाव क्रीडा क्षेत्रात उजळले असून, तिच्या कामगिरीचं सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
बसस्थानक ते विष्णू तलाव येथे स्वागतासाठी जनसागर : आरती दळवी गोरेगावमध्ये दाखल होताच तिच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. आपल्या गावातील कन्येने आशियाई स्तरावर मिळवलेल्या यशाचा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. आरतीच्या स्वागतासाठी गोरेगाव बसस्थानकापासून विष्णू तलावापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली.या मिरवणुकीत नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि खेळाडू मोठ्या उत्साहानं सहभागी झाले. फुलांचा वर्षाव, जल्लोषपूर्ण वातावरण आणि आरतीच्या अभिनंदनाच्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर उत्साहानं भारावून गेला. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवणाऱ्या या खेळाडूला प्रत्यक्ष भेटून शुभेच्छा देण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. एखाद्या खेळाडूनं मिळवलेले यश जेव्हा संपूर्ण गावाचे यश बनते, तेव्हा त्या यशामागे असलेला अभिमान अधिकच मोठा होतो. गोरेगावमध्ये पाहायला मिळालेला हा उत्साह त्याच भावनेचे दर्शन घडवणारा ठरला.
क्रीडा प्रवासाचं कौतुक : भव्य मिरवणुकीनंतर उद्योजक तानाजी दळवी यांच्या निवासस्थानी आरती दळवी हिचं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. यावेळी गोरेगावचे उपसरपंच चंद्रकांत गोरेगावकर यांच्यासह परिसरातील प्रतिष्ठित नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि खेळाडू उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी आरतीचे अभिनंदन करत तिच्या उल्लेखनीय क्रीडा प्रवासाचं कौतुक केलं. आशियाई स्तरावरील स्पर्धेत सहा सुवर्ण आणि एका रौप्यपदकाची कमाई करणाऱ्या आरतीच्या यशानं रायगड जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या क्षमतेची पुन्हा एकदा ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतानाच तिच्या या यशाचा आदर्श इतर खेळाडूंनीही घ्यावा, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
नव्या पिढीसमोर यशाचा आदर्श : आजच्या काळात क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेक तरुण-तरुणींसाठी आरती दळवीची कामगिरी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. मोठ्या स्पर्धांमध्ये यश मिळवण्यासाठी केवळ गुणवत्ता पुरेशी नसत, त्यासाठी सातत्यपूर्ण सराव, शिस्त, संयम आणि अपयशातून पुन्हा उभे राहण्याची तयारीही महत्त्वाची असते. आरतीनं मिळवलेल्या सात पदकांमधून तिच्या कामगिरीचं महत्त्व अधोरेखित होतं. तिच्या यशामुळं रायगड जिल्ह्यातील जलतरणपटूंना नवी उमेद मिळू शकते. ग्रामीण भागातील खेळाडूंमध्येही मोठी गुणवत्ता आहे, योग्य संधी, मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास ते राज्य, राष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर चमकू शकतात, हा विश्वास आरतीच्या कामगिरीतून अधिक दृढ होतो. स्थानिक पातळीवर अशा खेळाडूंचा गौरव होणंही तितकेच महत्त्वाचं आहे. कारण अशा सन्मानातून खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढतो आणि नवोदितांना क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते.
एका खेळाडूचे यश, संपूर्ण रायगडचा अभिमान: गोरेगावमध्ये आरती दळवीच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी दाखवलेला उत्साह हा तिच्या यशाविषयीच्या प्रेमाचा आणि अभिमानाचा प्रत्यय देणारा ठरला. बसस्थानकापासून विष्णू तलावापर्यंत निघालेली मिरवणूक असो किंवा निवासस्थानी झालेला स्वागत सोहळा, प्रत्येक ठिकाणी आरतीच्या कामगिरीचा आनंद साजरा करण्यात आला. सहा सुवर्णपदके आणि एका रौप्यपदकाची कमाई करत आरतीनं आपल्या कर्तृत्वानं रायगडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. तिच्या यशाची ही कहाणी केवळ पदकांपुरती मर्यादित नाही. ती जिद्दीची, मेहनतीची आणि स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची कहाणी आहे. आशियाई स्पर्धेतील पदकांची चमक, गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा अभिमान. आरती दळवीच्या या यशाने गोरेगावच्या क्रीडा इतिहासात एक संस्मरणीय क्षण निर्माण केला आहे. तलावातील पाण्यावर वेगाने झेप घेणाऱ्या आरतीनं आज आपल्या कर्तृत्वानं रायगडचं नाव आशियाई स्तरावर उज्ज्वल केलं आहे. तिची ही सुवर्णभरारी अशीच सुरू राहो आणि भविष्यात आणखी मोठ्या स्पर्धांमध्ये ती यश संपादन करो, हीच अपेक्षा! रायगडच्या या सुवर्णकन्येच्या यशाला आणि गोरेगावकरांच्या उत्स्फूर्त स्वागताला मानाचा मुजरा!
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