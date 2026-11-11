अफगाण कर्णधारानं रचला इतिहास! ICC क्रमवारीत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं
अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार रहमत शाहनं इतिहास रचला आहे.
Published : November 11, 2026 at 3:46 PM IST
दुबई ICC Test Rankings : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार रहमत शाहनं इतिहास रचला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन आयसीसी कसोटी क्रमवारीत, त्यानं कसोटी क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी केली आहे जी यापूर्वी कोणत्याही अफगाण फलंदाजानं केलेली नाही. रहमत शाहनं अव्वल 10 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करत एक मोठी झेप घेतली आहे. असं पहिल्यांदाच घडलं आहे. अफगाणिस्तानचा रशीद खान आधीच आपली गुणवत्ता दाखवत आहे.
Another landmark moment for Afghanistan following the latest update to the ICC Men’s Test Player Rankings 😲 https://t.co/ZDaetQixgK— ICC (@ICC) November 11, 2026
आयसीसी कसोटी क्रमवारीत रहमत शाह सातव्या क्रमांकावर : आयसीसीनं नवीन कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. यात अफगाणिस्तानचा कर्णधार रहमत शाहनं सहा स्थानांची झेप घेत सातवा क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे आयसीसी कसोटी क्रमवारीत अव्वल 10 मध्ये स्थान मिळवणारा तो पहिला अफगाण फलंदाज आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत रहमत शाहनं 173 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. रहमत शाहचं रेटिंग आता 735 पर्यंत वाढलं आहे. अफगाणिस्तान संघ कमी कसोटी सामने खेळत असला तरी, तो फलंदाजीत अशीच कामगिरी करत राहिल्यास, लवकरच अव्वल 5 मध्ये स्थान मिळवेल.
🚨 Rahmat Shah Creates History, Makes a Big Impact in ICC Rankings! 🛑 Rahmat Shah has achieved a remarkable milestone in cricket history. He has become the first-ever Afghanistan batter to break into the Top 10 of the ICC Test Batting Rankings. In the latest ICC Men's Test Batting Rankings, Harry Brook holds the No. 1 position. Joe Root occupies the second spot. Travis Head is ranked third. Temba Bavuma sits at fourth position. Steve Smith holds the fifth spot. Rachin Ravindra is ranked sixth. Afghanistan's star batter Rahmat Shah has climbed to the seventh position. Rishabh Pant occupies eighth place. Daryl Mitchell is ranked ninth. Shubman Gill completes the Top 10 at the tenth position.— Mukesh Yadav (@xmukeshji97) November 11, 2026
शुभमन गिल, एडन मार्करम आणि कामेंदू मेंडिसला टाकलं मागे : हे रहमतचं पाचवं कसोटी शतक आहे. विशेष म्हणजे, या सहा स्थानांच्या झेपेसह, रहमतनं भारतीय कर्णधार शुभमन गिल, दक्षिण आफ्रिकेचा एडन मार्करम आणि श्रीलंकेचा कामेंदू मेंडिस यांसारख्या फलंदाजांना मागे टाकलं आहे. हे सर्व फलंदाज प्रत्येकी एक स्थान खाली घसरले आहेत. अलीकडेच, अफगाणिस्ताननं झिम्बाब्वे आणि बांगलादेशला हरवून आयसीसी वनडे क्रमवारीत सहावं स्थान मिळवलं, जे त्यांचं आतापर्यंतचं सर्वोत्तम स्थान आहे. अफगाण संघानं त्रिकोणीय मालिकाही जिंकली होती.
रशीद खानचं वर्चस्व कायम : अफगाणिस्तानच्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक असलेला रशीद खान सध्या वनडे गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. त्याचं रेटिंग सध्या 760 असून, तो दुसऱ्या क्रमांकावरील गोलंदाजापेक्षा जवळपास 100 गुणांनी पुढं आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज 660 रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ रशीद खानला सध्या कोणताही धोका नाही. टी20 आंतरराष्ट्रीय अष्टपैलूंच्या यादीतही रशीद खान 731 रेटिंगसह अव्वल स्थानावर आहे.
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