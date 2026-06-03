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Norway Chess 2026: आर. प्रज्ञानंदनं रचला इतिहास; मॅग्नस कार्लसेनला सलग दुसऱ्यांदा क्लासिकल सामन्यात केलं पराभूत

भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं नॉर्वे चेस 2026 मध्ये आणखी एक संस्मरणीय कामगिरी केली. त्या

Norway Chess 2026
आर. प्रज्ञानंदनं रचला इतिहास (R Praggnanandhaa X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 10:01 AM IST

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Norway Chess 2026 : भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं नॉर्वे चेस 2026 मध्ये आणखी एक संस्मरणीय कामगिरी केली. त्यानं यजमान देशाचा स्टार खेळाडू आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या मॅग्नस कार्लसेनला क्लासिकल सामन्यात पराभूत करुन इतिहास रचला. या स्पर्धेत कार्लसेनविरुद्धचा हा त्याचा दुसरा क्लासिकल विजय होता. या कामगिरीमुळं, प्रज्ञानंद एकाच नॉर्वे चेस स्पर्धेत क्लासिकल प्रकारात कार्लसेनला दोनदा पराभूत करणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. तसंच, यावर्षी क्लासिकल सामन्यांमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या खेळाडूला दोनदा पराभूत करणारा तो पहिला खेळाडू आहे.

कार्लसेनच्या चेहऱ्यावर निराशा : सामना संपल्यानंतर कार्लसेनच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्टपणे दिसत होती. त्यानं प्रज्ञानंदशी हस्तांदोलन केलं, डोकं हलवून आपली निराशा व्यक्त केली आणि त्यानंतर थोड्याच वेळात तो खेळण्याच्या मैदानातून निघून गेला. कार्लसेनसाठी हा पराभव केवळ एका सामन्यातील हार नव्हती, तर त्याचं आठवं नॉर्वे चेस विजेतेपद जिंकण्याच्या स्वप्नाला एक मोठा धक्का ठरू शकला असता.

जेतेपदाची शर्यत झाली रोमांचक : या विजयामुळं, 20 वर्षीय प्रज्ञानंद 12 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे आणि स्पर्धेच्या शर्यतीत तो अजूनही कायम आहे. दुसरीकडे, कार्लसेनची यावेळची कामगिरी अस्थिर राहिली आहे. त्यानं आतापर्यंत चार क्लासिकल सामने गमावले आहेत, त्यापैकी दोन सामने प्रज्ञानानंदविरुद्ध होते.

अमेरिकन ग्रँडमास्टर वेस्ली सो आघाडीवर : अमेरिकन ग्रँडमास्टर वेस्ली सो 14 गुणांसह स्पर्धेत आघाडीवर आहे. आर्मागेडॉन टायब्रेकरमध्ये जर्मनीच्या व्हिन्सेंट केमरला पराभूत करुन त्यानं आपली आघाडी अधिक मजबूत केली. दरम्यान, फ्रान्सच्या अलीरेझा फिरौजानं क्लासिकल सामन्यात विद्यमान विश्वविजेता डी. गुकेशला पराभूत करुन 13 गुणांसह दुसरं स्थान पटकावलं.

गुकेशच्या स्वप्नांवर पाणी : विश्वविजेता डी. गुकेशला स्पर्धेतील तिसऱ्या क्लासिकल पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आता आठ गुणांवर असलेल्या गुकेशसाठी जेतेपद जिंकणं जवळजवळ अशक्य झालं आहे. जरी त्यानं आपले उर्वरित दोन्ही क्लासिकल सामने जिंकले, तरीही त्याचे जास्तीत जास्त 14 गुणच असतील.

अंतिम फेऱ्यांवर लक्ष : स्पर्धेत केवळ दोन फेऱ्या शिल्लक असताना, प्रज्ञानंदचं स्वप्न अजूनही जिवंत आहे. कार्लसेनला त्याच्याच मायदेशात दोनदा पराभूत करुन, या तरुण भारतीय स्टारनं सिद्ध केलं आहे की तो जागतिक बुद्धिबळाच्या सर्वात मोठ्या मंचावर कोणत्याही खेळाडूला आव्हान देऊ शकतो. आगामी सामने केवळ विजेतेपदच ठरवणार नाहीत, तर प्रज्ञानानंद नॉर्वे बुद्धिबळ जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरू शकतो की नाही हे देखील ठरवतील.

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NORWAY CHESS 2026
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